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Trump ulusa 5 Şubat'ta seslenecek

29.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump "ulusa sesleniş" konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak.

Trump ulusa 5 Şubat'ta seslenecek

Başkanın Kongre'deki konuşması bütçe anlaşmazlığı ve hükümetin geçici olarak kapanması yüzünden ertelenmişti.ABD Başkanı Donald Trump bir hafta ertelenen Kongre'deki "ulusa sesleniş" konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi Başkan Trump ile tarih konusunda anlaştıklarını belirtirken, Donald Trump Pelosi'ye gönderdiği yazılı mesajda "Kongre'nin Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben konuşacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" dile getirdi. Bütçe anlaşmazlığı ve hükümetin kapanması nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlık konuşmanın ertelenmesine neden olmuştu.

ABD Başkanları "ulusa sesleniş" konuşmasını genellikle yılın ilk ayında yapıyor. Trump'ın da salı günü konuşması planlanıyordu. Pelosi devlet hizmetlerinin haftalarca kısmen kapanması nedeniyle konuşmanın bütçe anlaşmazlığına çözüm bulunduktan sonra yapılmasını istiyordu. Trump'ın ısrarı üzerine Pelosi yetkilerine dayanarak Trump'ın konuşma yapmasını yasaklamış ve ABD Başkanı da sonunda ısrarından vazgeçmişti.

Trump'ın Meksika sınırında inşa edilmesini istediği duvarın finansmanıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle hükümet beş hafta süreyle kısmen kapanmıştı. Donald Trump duvarın finansmanı için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık ödeneğin Demokratlar tarafından onaylanmaması üzerine bazı bakanlıklara yapılan ödemeleri durdurmuş ve kamu görevleri beş hafta süreyle yerine getirilememişti.

Demokrat Parti "ahlaki olmadığı ve sınırdan kaçak girişleri önlemeyeceği" gerekçesiyle ABD'nin güney sınırına duvar örülmesini reddediyor. Söz konusu bakanlıklarla ilgili olarak varılan uzlaşmanın süresi 15 Şubat'ta dolacak. Başkan Trump bu süre zarfında sınır konusunda anlaşmaya varılabileceğine ihtimal vermiyor. Başkan bir gazeteye verdiği demeçte duvarın finansmanı konusunda anlaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

"Kapanma ekonomiye zarar verdi"

Donald Trump anlaşma sağlanamadığı takdirde hükümetin yeniden kapanabileceğini ya da ulusal acil durum ilan edebileceğini açıklamıştı. ABD Başkanı bu durumda duvarı Kongre'nin onayı olmadan da inşa edebileceklerini belirtiyor. Ancak böyle bir kararın mahkeme kanalıyla iptal edilmesi de mümkün görünüyor.

Hükümetin kapanmasının Amerikan ekonomisine 11 milyar dolara mal olduğu açıklandı. Kongre Bütçe Ofisi'nin yaptığı hesaba göre açığın büyük bölümü kapatılabilecek ancak 3 milyarlık bölümünün telafisi mümkün olmayacak. Demokrat Parti'nin Senato Grup Başkanı Jack Schumer Başkan Donald Trump'ı bütçe anlaşmazlığındaki tutumuyla ülke ekonomisine zarar vermekle itham etti. Trump'ın sözcüsü Larry Kudlow suçlamayı geri çevirdi ve bütçe ofisinin hesaplarının doğru olmadığını söyledi. Kudlow hükümetin kapanması yüzünden Amerikan ekonomisinin kalıcı zarara uğratıldığı tezine katılmadıklarını belirtti. Sözcü Amerikan ekonomisinin geçici kapanma yüzünden ciddi şekilde bozulmayacak kadar güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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