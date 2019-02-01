Trump: ‘Ulusal Acil Durum İlan Edebilirim’

ABD’nin Meksika sınırına duvar inşa edilmesi tartışmasında Demokratlar ve Başkan Trump duruşlarından taviz vermiyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partililerden oluşan müzakere ekibinin görüşmelerinden sınıra duvar için ödenek sağlayacak bir anlaşma çıkmasından umutlu olmayan Trump ulusal acil durum ilan edebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Trump “Demokratlarla bir yere varamıyoruz” dedi, Kongre’yi baypas etme imkanı verebilecek ulusal acil durum ilan seçeneğine de atıfta bulundu; “Bunu yapma ihtimalimiz yüksek” dedi. Trump böyle bir adımın sürece yardımcı olacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün yaptığı açıklamada sınır güvenliği konusunda taraflar arasında müzakere edilen tasarıda duvar için para ayrılmayacağını söylemiş, Başkan Trump da “Duvar için para yoksa, anlaşma işe yaramaz” demişti.

Nancy Pelosi, Meksika sınırında sınır güvenliğinin teknolojik imkanlarla arttırılması konusunun müzakereye açık olduğunu söylemiş, iç güvenliğe ödenek desteği sağlayacak bir tasarı üzerinde çalışan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin Amerika’nın sınır güvenliğinin unsurlarına karar vermesi gerektiğini belirtmişti.