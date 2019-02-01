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Trump: ‘Ulusal Acil Durum İlan Edebilirim’

01.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

Demokrat ve Cumhuriyetçi partililerden oluşan müzakere ekibinin görüşmelerinden sınıra duvar için ödenek sağlayacak bir anlaşma çıkmasından umutlu olmayan Başkan Trump ulusal acil durum ilan edebileceğini söyledi

Trump: ‘Ulusal Acil Durum İlan Edebilirim’

ABD’nin Meksika sınırına duvar inşa edilmesi tartışmasında Demokratlar ve Başkan Trump duruşlarından taviz vermiyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partililerden oluşan müzakere ekibinin görüşmelerinden sınıra duvar için ödenek sağlayacak bir anlaşma çıkmasından umutlu olmayan Trump ulusal acil durum ilan edebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Trump “Demokratlarla bir yere varamıyoruz” dedi, Kongre’yi baypas etme imkanı verebilecek ulusal acil durum ilan seçeneğine de atıfta bulundu; “Bunu yapma ihtimalimiz yüksek” dedi. Trump böyle bir adımın sürece yardımcı olacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün yaptığı açıklamada sınır güvenliği konusunda taraflar arasında müzakere edilen tasarıda duvar için para ayrılmayacağını söylemiş, Başkan Trump da “Duvar için para yoksa, anlaşma işe yaramaz” demişti.

Nancy Pelosi, Meksika sınırında sınır güvenliğinin teknolojik imkanlarla arttırılması konusunun müzakereye açık olduğunu söylemiş, iç güvenliğe ödenek desteği sağlayacak bir tasarı üzerinde çalışan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin Amerika’nın sınır güvenliğinin unsurlarına karar vermesi gerektiğini belirtmişti.

Demokratları siyasi oyun oynamakla suçlayan Trump müzakere ekibinin görüşmelerini ve uzlaşıya varma çabalarını zaman kaybı olarak nitelemişti.

Taraflar uzlaşıya varamazsa 15 Şubat’ta hükümetin yeniden kapanması ihtimali var. Ancak Trump, ulusal acil durum ilan etme seçeneğini de üst düzey danışmanları ve hukuk ekibiyle görüşüyor.

Ulusal acil durum ilanı Başkan Trump’a, Kongre tarafından daha önce afet yönetimi gibi başka amaçlar için tahsis edilen ödeneğin Meksika sınırına duvar projesi için kullanma imkan tanıyacak. Ancak ulusal acil durum ilan edilmesi halinde, Trump yönetimi ülkenin güney sınırındaki durumun ulusal acil durum ilanı gerektirdiği tezini savunmakta güçlük çekebilir.

Başkan Trump’a ulusal acil durum ilanının mahkeme engeline takılması konusunda endişeli olup olmadığı soruldu. Trump, “Kazanmak için çok çok güçlü hukuki dayanağımız var” ifadesini kullandı.

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