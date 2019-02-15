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Trump: "Ulusal acil durum ilanını imzalayacağım"

15.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

Trump: "Ulusal acil durum ilanını imzalayacağım"

Trump: "Ulusal acil durum ilanını imzalayacağım"

Başkan Trump, Beyaz Saray bahçesinden yaptığı konuşmasında ülkenin güney sınırında kaçak girişleri önlemek amacıyla istediği duvar için Kongre'den para alamayınca, ulusal acil durum ilanı imzalayacağını, parayı acil durum fonundan temin edeceğini açıkladı

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