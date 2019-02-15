Başkan Trump, Beyaz Saray bahçesinden yaptığı konuşmasında ülkenin güney sınırında kaçak girişleri önlemek amacıyla istediği duvar için Kongre'den para alamayınca, ulusal acil durum ilanı imzalayacağını, parayı acil durum fonundan temin edeceğini açıkladı
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