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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 19:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “John Bolton’u Beyaz Saray’ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.
Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Trump, yeni Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın ismini ise önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

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