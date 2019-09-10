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Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ı Görevden Aldı

10.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıkladı. Bolton ve Trump’ın Afganistan dahil bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu. Trump yeni ulusal güvenlik danışmanının kim olacağını gelecek hafta açıklayacağını belirtti

Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ı Görevden Aldı

ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıkladı. Bolton ve Trump’ın Afganistan dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu. Başkan Trump yeni ulusal güvenlik danışmanının kim olacağını gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Başkan Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın istifasını istediğini ve Bolton’ın da istifasını bu sabah sunduğunu Twitter’dan paylaştığı mesajda duyurdu.

Başkan Trump “John Bolton’ı dün gece artık Beyaz Saray’da hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığı konusunda bilgilendirdim. Yönetim içerisinde başkaları gibi Bolton’ın önerilerinin çoğuyla güçlü şekilde görüş ayrılığı yaşadım. Bu nedenle istifasını istedim. O da bu sabah istifasını sundu. Hizmeti için John’a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanını belirleyeceğim” diye yazdı.

Bolton: “İstifa etmeyi teklif ettim, Başkan yarın konuşalım dedi”

Trump’ın istifasını istediği John Bolton ise Twitter’dan paylaştığı mesajında “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” diye yazdı.

John Bolton Trump’ın göreve geldiğinden bu yana üçüncü ulusal güvenlik danışmanı. İlk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn çok kısa süre görevde kaldıktan sonra Rus yetkililerle temaslarının içeriği konusunda yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bir sonraki Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster da yine bazı başlıklarda görüş ayrılıklarının yaşanmasının ardından görevden alınmıştı.

Bolton Camp David’de Taleban’la görüşülmesine karşı çıkmıştı

Başkan Trump geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için “John çok iyi. Bazı konularda güçlü fikirleri var ama olsun. Onu dengeleyen benim. Ondan biraz daha güvercin olan insanlar var ekibimde. En nihayetinde kararları ben veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

John Bolton Venezuela, Kuzey Kore ve Afganistan konularındaki agresif tutumuyla biliniyordu. Bolton’ın son olarak Trump’ın Taleban temsilcilerini Camp David’e davet etmesine ve orada görüşmelerin yapılması fikrine Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte karşı çıktığı biliniyordu.

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