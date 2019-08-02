Trump Ulusal İstihbarat Başkanı Adayından Vazgeçti

John Ratcliffe de süreçten çekildiğini doğruladı ve Senato’da onay sürecinin Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında taraflı bir savaş yaratacağını söyledi.

Trump ayrıca yeni adayını yakında açıklayacağını belirtti. Ulusal İstihbarat Dairesi, ABD’nin sivil ve askeri 17 istihbarat dairesinin çatı yapılanması.

Trump, “Aylarca sürece karalama ve iftira kampanyasıyla uğraşmak yerine Kongre’de kalmasının daha iyi olacağını söyledim. Bu insanlarla uğraşmasının John’a ve ailesini nasıl sefil edeceğini anlattım. O da o nedenle Kongre’de kalmayı tercih etti” dedi.

Ratcliffe’in deneyimsizliği ve özgeçmişinde bazı noktaları abarttığı yönündeki iddiaların, Trump’ın kararını etkilemiş olabileceği belirtiliyor.

28 Temmuz’daki açıklamasında ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats'ın görevini bırakacağını ve yerine Texas eyaletinden Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyesi John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyuran Donald Trump geri adım attı.

Ratcliffe, “Onay sürecimin ulusal güvenlik ve istihbarat tartışmasına dönmesini, doğru olmayan siyasi ve taraflı bir mesele haline getirilmesini istemiyorum. Hepimizin sevdiği bu ülke, bunun bir Amerika meselesi olarak ele alınmasını hak ediyor” dedi.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richar Burr da Dan Coats’un görevi bırakması sonrası Ulusal İstihbarat Daire Başkanlığı’nın geçiş sürecinde deneyimli ve yetenekli bir ekibe sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burr, Senato onaylı yeni bir başkan atanana kadar vekaleten yönetim olmayacağını da açıkladı.

Demokrat Kongre üyeleri ve eski istihbarat yetkilileri, sıkı bir Trump destekçisi olarak tanınan 53 yaşındaki John Ratcliffe’in deneyim ve uzmanlıktan uzak bir isim olduğunu ve ABD istihbaratını Başkan’ın yörüngesine sokacağı endişelerini sık sık dile getiriyordu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda 6 ay görev yapan Ratcliffe, Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller’ın geçen haftalarda komisyon oturumunda verdiği ifadesi sırasında yönelttiği eleştirilerle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Ratcliffe, Texas’ın Doğu seçim bölgesinde başsavcılık bürosunda terörle mücadele deneyimini öne sürmüştü.

Haber ajansı Reuters ve bazı medya kuruluşları ise John Ratcliffe’in savcılık geçmişindeki başarıları abarttığı yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

