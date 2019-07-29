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Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Ratcliffe'i aday gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 00:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdi - Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senatoda onay alması gerekiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.

Donald Trump, halen bu görevi yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'da onay alması gerekiyor.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

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ABD Donald Trump

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