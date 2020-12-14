Trump Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasını Veto Edeceğini Açıkladı

Trump’ın yasayı veto etmek için önünde Pazar günleri hariç 10 gün süre bulunuyor. Yasa yeniden kongreye gider ve aynı şekilde 3’te iki çoğunlukla geçerse bu defa Trump’ın veto hakkı bulunmuyor. Trump’ın yasayı imzalamaması durumunda da yasa otomatik olarak yürürlüğe giriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, veto kararıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump büyük harflerle yazdığı mesajında “Savunma yasamızın en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim!” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan üçte iki çoğunluğu sağlayarak geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası NDAA’yi veto edeceğini açıkladı. Başkan Trump, daha önce de yasanın kongreden geçmesi halinde veto edeceğini dile getirmişti.

Söz konusu savunma bütçe tasarıları 59 yıldır herhangi bir veto görmeden ABD Başkanları tarafından kabul ediliyor. Bu durumun da Başkan Trump üzerinde bir baskı oluşturması ve veto tehdidini yeniden gözden geçirmesine neden olması bekleniyor.

1961 yılından bu yana her yıl Kongre tarafından kabul edilen savunma tasarısı, Amerikan askerlerinin maaşlarına yapılacak zamdan, kaç gemi ya da uçak alınabileceğine ve Çin ile Rusya’ya karşı nasıl adım atılması gerektiğine kadar savunmaya ilişkin tüm konularını kapsıyor.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın vetoyla ilgili Çin’e atıfta bulunmasına dair bir açıklamada bulunmadılar.

Partilerüstü bir uzlaşıyla hazırlanan ve kongreden geçen yasayla ilgili olarak Demokrat Senatör Jack Reed, tasarının Trump yönetiminin hiç olmadığı kadar Çin’e karşı sert uygulamalar içerdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu yasaya daha önce teknoloji şirketleriyle ilgili bazı düzenlemeler ve Amerika iç savaşındaki bazı generallerin isimlerinin askeri üslerden kaldırılmasını önerdiği için karşı çıkıyordu.

