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  4. Trump, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur ile telefonda görüştü

Trump, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Trump, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatının ardından ülkenin yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın görüşmede, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık'a ve ülke halkına Sultan Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Sultan Heysem bin Tarık'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Trump'ın, ABD-Umman arasındaki ortaklığı geliştirmek istediğini dile getirdiği aktarıldı.

Trump'ın, aynı zamanda kısa süre içinde Sultan ile yüz yüze görüşme ümidini ifade ettiği kaydedildi.

Sultan Kabus'un 11 Ocak'ta vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi, boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği Heysem bin Tarık'ı, Umman Sultanı olarak atamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said

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