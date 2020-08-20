Trump: “Üniversiteleri Kapatmak Daha Çok Can Kaybına Yol Açacak”

Başkan Donald Trump Çarşamba günü, Corona virüsü salgını nedeniyle yüzyüze dersleri iptal eden üniversiteleri eleştirdi. Trump bu kararın hayat kurtarmak yerine daha çok can kaybına yol açabileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da dünkü basın toplantısında konuyu gündeme getiren Trump, üniversite öğrencilerinin evde oldukları için kışın grip virüsünü, yaşlı anne-baba ve akrabalarına bulaştıracaklarını bunun da daha büyük bir risk olduğunu söyledi.

Sağlık uzmanları ise yeni Corona virüsünün mevsimsel gripten daha öldürücü olduğuna dikkat çekiyor. Hastalıkla ilgili ilk verilere göre Corona virüsünün öldürücülüğü ve bulaşıcılığı gripten daha fazla. Mevsimsel gribin koruyuculuk derecesi yüksek olmasa da aşısı var, ancak Corona virüsünün henüz bir aşısı yok.

Trump, ‘‘Öğrencilerin okullarına giderek gençlerle birlikte yaşamaları, evlerinde virüsü daha yaşlı Amerikalılar’a bulaştırmalarından çok daha güvenli’’ diye konuştu.

Birçok üniversite ve yüksekokul öğrencisi 18 yaşının üzerinde ve yetişkin olarak kabul ediliyor. Yani bu öğrenciler Corona virüsünden çocuklardan daha fazla etkileniyor. Daha yaşlı yetişkinler Corona virüsünün etkilerine daha açık olsalar da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen ay yaptığı açıklamada genç yetişkinlerin de öksürük, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomları iki üç hafta boyunca yaşayabileceklerini bildirdi.