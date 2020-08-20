Trump: “Üniversiteleri Kapatmak Daha Çok Can Kaybına Yol Açacak”

Başkan Donald Trump Çarşamba günü, Corona virüsü salgını nedeniyle yüzyüze dersleri iptal eden üniversiteleri eleştirdi. Trump bu kararın hayat kurtarmak yerine daha çok can kaybına yol açabileceğini söyledi.
Beyaz Saray’da dünkü basın toplantısında konuyu gündeme getiren Trump, üniversite öğrencilerinin evde oldukları için kışın grip virüsünü, yaşlı anne-baba ve akrabalarına bulaştıracaklarını bunun da daha büyük bir risk olduğunu söyledi.
Sağlık uzmanları ise yeni Corona virüsünün mevsimsel gripten daha öldürücü olduğuna dikkat çekiyor. Hastalıkla ilgili ilk verilere göre Corona virüsünün öldürücülüğü ve bulaşıcılığı gripten daha fazla. Mevsimsel gribin koruyuculuk derecesi yüksek olmasa da aşısı var, ancak Corona virüsünün henüz bir aşısı yok.
Trump, ‘‘Öğrencilerin okullarına giderek gençlerle birlikte yaşamaları, evlerinde virüsü daha yaşlı Amerikalılar’a bulaştırmalarından çok daha güvenli’’ diye konuştu.
Birçok üniversite ve yüksekokul öğrencisi 18 yaşının üzerinde ve yetişkin olarak kabul ediliyor. Yani bu öğrenciler Corona virüsünden çocuklardan daha fazla etkileniyor. Daha yaşlı yetişkinler Corona virüsünün etkilerine daha açık olsalar da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen ay yaptığı açıklamada genç yetişkinlerin de öksürük, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi semptomları iki üç hafta boyunca yaşayabileceklerini bildirdi.
Üniversiteler, öğrencileri güvende tutma ve salgınla mücadelede enfekte olmuş öğrencilerin karantinada tutulacakları alanların oluşturulması gibi konularda büyük zorluklarla karşı karşıya.
Amerika Tabipler Odası’nın web sitesinde yayınlanan bir çalışma üniversite kampüslerinde salgının kontrol altına alınabilmesi için öğrencilere sık sık test yapılması, sosyal mesafe kuralları ve benzer stratejilerin uygulanması gerektiğini ortaya koydu.
Trump’ın son eleştirileri, Kuzey Carolina Üniversitesi ve Notre Dame Üniversitesi’nin yüzyüze eğitimi durdurma kararının ardından geldi.Kuzey Carolina Üniversitesi, kampüste derslere başladığı ilk hafta vakalarda yaşanan artış nedeniyle tüm lisans derslerinin çevrimiçi (online) ortama taşınacağını Pazartesi günü açıkladı. Bundan bir gün sonra da Notre Dame Üniversitesi vakalardaki ani artış nedeniyle kampüste görülen dersleri iki hafta boyunca iptal etti.
Michigan Eyalet Üniversitesi de yine vakalardaki artış ve diğer üniversitelerin aldığı karardan yola çıkarak öğrencilerine Salı günü sonbahar dönemi boyunca evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulundu.
Bu üniversitelerdeki vaka kümelerinin çoğunun öğrenci derneklerine ait evlerde düzenlenen kampüs partilerinden kaynaklandığı sanılıyor. Başkan Trump, Çarşamba günkü yorumlarında öğrencilerin kampüs dışındaki davranışlarına bağlı sağlık risklerine değinmedi.
Başkan Trump haftalardır okulların ve üniversitelerin yeniden yüzyüze eğitime geçmesi gerektiğini savunuyor; açılmayan okulları bütçelerini kesmekle ve vergi ayrıcalıklarını kaldırmakla tehdit ediyor. Beyaz Saray da okulların ABD ekonomisinin yeniden açılmasındaki önemine vurgu yapıyor.
Trump Çarşamba günü, ‘‘Kampüs gibisi yok. Bilgisayar ortamında olmakla kıyaslandığında öğretmenlerle yüzyüze olmak gibisi yok’’ diye konuştu.
Üniversitelerin yüzyüze eğitime geçerken alabilecekleri çok basit önlemler olduğunu belirten Trump, ‘‘Hasta olan öğrenciler, diğer hastalıklarda da olduğu gibi derslere katılmamalı ve sosyal temaslarını kısıtlamalı. Üniversiteler yüksek risk altındaki öğrenci ve öğretmenleri korumak için gerekli önlemleri almalı’’ dedi.