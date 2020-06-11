Trump “Üslerin Adları Değiştirilsin” Önerisine Karşı

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar, iç savaş döneminin ayrılıkçı Konfederasyon komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesi tartışmasını başlattı. Başkan Donald Trump, ABD tarihinin mirası olduğu gerekçesiyle üslerin adlarının değiştirilmesine karşı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Trump, “Aralarında Kuzey Carolina’daki Fort Bragg, Teksas’taki Fort Hood ve Georgia’daki Fort Benning’in de bulunduğu 10 Efsanevi Askeri Üssümüzün adlarını değiştirmemiz gerektiği görüşü dile getirildi. Bu Muazzam ve çok Kuvvetli Üsler Muhteşem Amerikan Mirasının yanısıra Kazanmanın, Zaferin ve Özgürlüğün bir parçası haline geldi. Amerika KAHRAMANLARINI bu kutsal topraklar üzerinde eğitip görevlendirerek iki Dünya Savaşını kazandı. Bu nedenle, benim yönetimim bu Muhteşem ve Efsanevi üslerin adlarının değiştirilmesi konusunu değerlendirmeye bile almayacak” diye yazdı. Başkan Trump, konuyla ilgili paylaştığı son mesajında da “Dünyadaki en Büyük Ulus olarak tarihimizle oynanamaz. Ordumuza saygı gösterin!” ifadelerini kullandı.

“George Washington ve Thomas Jefferson tarihten silinmeli mi?” Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de Salı günü düzenlediği basın toplantısına Başkan Trump’ın askeri üslerin adlarının değiştirilmesi tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamalara değinerek başladı. Üslerin adlarının değiştirilmesinin Başkan için söz konusu olmadığının altını çizdi. Dizi platformu HBO’nun Amerikan iç savaşını anlatan “Rüzgar Gibi Geçti” filmini geri çektiğine dikkat çeken Beyaz Saray sözcüsü “Sınırı nerede çizmek gerekiyor?” diye sordu. Beyaz Saray sözcüsü, görev yaptıkları dönemde köle çalıştıran Amerika’nın birinci ve üçüncü başkanlarına atıfta bulunarak “George Washington ve Thomas Jefferson tarihten silinmeli mi?” diye sordu. Amerikalı bir askeri yetkili de CNN’e yaptığı açıklamada, Konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan askeri üs ve tesislerin adlarının değiştirilmesi konusunda istişarede bulunulmasına Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Ordu Sekreteri Ryan McCarthy’nin sıcak baktığını ancak bu konuda Beyaz Saray ve Kongre’nin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlerle görüşülmesi gerektiğini belirtmişti.

Askeri yetkili, “askeri üs ve tesislere ülkenin askeri tarihinde önemli bir yer tutan bir askerin adının verildiği, bu tarihi isimlerin de belirli bir ideolojiyi değil şahısları temsil ettikleri” vurgulamıştı. Amerika’daki George Floyd protestolarında göstericiler siyahlara yönelik polis şiddetine dikkat çekiyor, bu durumun emniyet teşkilatında ırkçılığın kurumsal hale gelmesinin bir sonucu olduğunu savunuyorlar. Amerika’nın iç savaş tarihinde önemli yer tutan Virginia eyaletinin valisi Ralph Northam Haziran ayı başında eyaletin başkenti olan Richmond’daki tarihi Anıtlar Caddesi’nde iç savaş döneminde köleliği savunan Konfederasyon komutanlarından General Robert Lee’nin heykelinin kaldırılacağını açıklamıştı. 5 Haziran Cuma günü ABD'nin Donanma Operasyonlarından Sorumlu Komutanı Amiral Mike Gilday, donanmaya ait çalışma yerleri, gemiler, uçak gemileri ve denizaltılar dahil olmak üzere bütün tesislerde Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasaklayan bir emir hazırlanması talimatını vermişti.