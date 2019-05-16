Trump Uzun Süredir Beklenen Göçmenlik Planını Açıklıyor

Başkan Donald Trump uzun süredir beklenen göçmenlikle ilgili planını bugün açıklıyor. Trump’ın planı temel olarak göçmenlik kabul süreçlerinde aile bağları ve insani ihtiyaç faktörünü azaltırken, onun yerine liyakata dayalı bir sistemin getirilmesini amaçlıyor.

Trump’ın Beyaz Saray’da yapacağı açıklama öncesinde gazetecilere brifing veren üst düzey bir yönetim yetkilisi, planın sınır güvenliğini arttıracağını ve liyakata dayalı bir sistem yaratacağını kaydetti.

Trump’ın planında, yeşil kart ya da kalıcı oturum izni tanıma sayısı yılda 1,1 milyon civarında kalacak ancak bu hakların nasıl tahsis edileceği konusundaki kriterler değişecek. Buna göre, Amerikan vatandaşlarıyla aile bağları ya da insani ihtiyaçlardan ziyade, Amerika’da istihdam ve yatırım potansiyeline sahip, beceri sahibi ve eğitimli kişilere öncelik verilecek.

Şu andaki duruma göre, göçmenlerin yüzde 12’sinin yeteneklerine göre Amerika’ya gelmelerine izin veriliyor. Yüzde 66’sı ise Amerika’da yasal olarak bulunan ailelerle akrabalığı sayesinde Amerika’ya gelebiliyor. Yeni plana göreyse, göçmenlik vizelerinin yüzde 57’si beceri sahibi ya da iş tekliflerine göre verilecek. Sadece yüzde 33’lük kesim aile bağları nedeniyle Amerika’ya gelebilecek. İnsani ihtiyaçlardan verilen vizeler de yüzde 22’den yüzde 10’a indirilecek.