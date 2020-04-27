Trump: ‘Valiler Yaptıklarımızı Takdir Etsin’

Aynı gün öğleden sonra Trump daha önce imzalamış olduğu ancak “olağanüstü durumda uygulamaya alabilirim” dediği Savunma İmalat Yasası’nı devreye sokarak ABD’li otomotiv şirketine solunum cihazı üretme talimatı verdi.

Başkan Trump “Önümüzdeki 100 gün içinde 100 bin adet solunum cihazı ya üreteceğiz ya da alacağız” dedi.

Cuma sabahı Corona virüsü teşhisi konulan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump İngiltere, İtalya ve İspanya’nın da ABD’den solunum cihazı istediğini, ABD’nin önce kendi ihtiyacını karşılayıp mümkün olması halinde diğer ülkelere destek konusunun değerlendirileceği mesajını verdi.

Başkan Trump basın toplantısında uçak ve savunma sanayi devi Boeing’in de hastanelerde Corona salgını vakalarında çalışan sağlık görevlileri tarafından kullanılmak üzere tüm yüzü koruyan yüz siperlerinden üreteceğini açıkladı.

“Çin başka bir dünya, farklı bir hükümet şekli”

Basın toplantısında Trump’ın Perşembe gecesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi de gündeme geldi. Çinli liderle yaklaşık 1 saat görüştüğünü söyleyen Trump “Başka bir dünya. Kibar bir ifadeyle söylemem gerekirse farklı bir hükümet şekli. Etkileyici bir görüşme oldu benim için. Virüse karşı aşı çalışmaları ve tedavi yöntemlerini görüştük” dedi. Çin ve ABD arasındaki ilişkileri övdü.