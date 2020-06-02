Trump Valilere ‘‘Zayıfsınız’’ Dedi Daha Fazla Gözaltı Çağrısı Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump video konferans aracılığıyla düzenlediği valiler toplantısında, eyalet valilerine ‘‘zayıf’’ olduklarını söyledi. Trump, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir siyah Amerikalı’nın gözaltı işlemi sırasında polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından altı gecedir devam eden protesto gösterilerinde, eylemcilere karşı daha fazla baskı uygulanmasını istedi ve daha fazla kişinin gözaltına alınması çağrısı yaptı.
ABD Başkanı valilere, göstericilere karşı daha katı olmaları gerektiğini söyledi. Pazar gecesi ülke genelinde protesto gösterileri barışçıl bir şekilde başlamış ancak dükkanların yağmalanması, anıtlara zarar verilmesi, polis arabaları dahil bazı araçların ateşe verilmesi ve eylemcilerin polisle girdiği çatışmalarla devam etmişti. Polis birçok kentte göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.
Trump valilere, ‘‘Çoğunuz zayıfsınız. İnsanları gözaltına almanız, onları takip etmeniz ve 10 yıl süreyle hapse atmanız gerekiyor. O zaman bunların olduğunu bir daha görmezsiniz’’ dedi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da protestolarla mücadele için ek federal kaynakların da kısa süre içinde yönlendirileceği belirtildi. Başkan Trump, Pazartesi günü ayrıca Savunma Bakanı Mark Esper ve Adalet Bakanı William Barr ile bir araya geldi. Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada ülke geneline daha fazla kaynak yönlendirileceğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.
Başkent Washington’da 31 Mayıs Pazar gecesi düzenlenen gösterilerden biri ABD Başkanı’nın konutu olan Beyaz Saray’ın tam karşısındaki caddede yapıldı.
Göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar ülkenin en batısından en doğusuna birçok kente yayıldı. Eylemler için 1960’larda Vietnam savaşı karşıtlarının protestolarının ardından en geniş kapsamlı gösteriler yorumu yapıldı.
46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd bir hafta önce Minneapolis kentinde sokakta beyaz bir polis tarafından yüzüstü yatırılarak gözaltına alınmıştı. Kimliği Derek Chauvin olarak açıklanan polis, Floyd’un boynuna dizini dayamış ve Floyd nefes alamadığını söylemesine rağmen onu bu şekilde sekiz dakika boyunca tutmuştu. Chauvin, üçüncü dereceden cinayet ve kasıtsız adam öldürmeyle suçlanıyor.
En az 4 bin 400 gözaltı
Başkent Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit ve Philedalphia akşam saatlerinde sokağa çıkma uygulaması yürütülen 40 şehir arasında yer alıyor. Teksas ve Virginia eyaletlerinin valileri acil durum ilan etti.
Ülke genelinde birçok kentte binlerce kişinin katıldığı barışçıl başlayan gösteriler daha sonra polisle çatışmalara dönüştü. Polis barikatlar kurarak göstericileri uzaklaştırmaya çalıştı, göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler ateş yaktı ve dükkanların vitrinlerini kırdı. Bazı kentlerden olayları görüntüleyen gazetecilerin polis tarafından yaralandığına dair haberler geldi.
Başkentte Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta toplanan kalabalığı dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve şok bombası kullandı. Kalabalık ‘‘Adalet yok, barış yok, ırkçı polis olmasın’’ sloganları attı.
Göstericiler polisin sert uygulamalarının özellikle siyah kadın ve erkekleri hedef aldığını ayrıca ABD’de sistematik şekilde ırkçılık yapıldığını savunuyor.
Associated Press haber ajansına göre son iki günde düzenlenen protestolarda en az 4.400 kişi gözaltına alındı.
Hakkında suçlama yapılan polis memuru Chauvin bugün Minneapolis’te mahkeme karşısına çıkıyor.