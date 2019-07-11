Trump Vatandaşlık Sorusu için Kararname Çıkarmaya Hazırlanıyor

Başkan Donald Trump 2020 nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusunu ekleyebilmek için kararname çıkartmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan yönetimden iki yetkiliye göre Trump’ın bugün düzenleyeceği bir basın toplantısıyla vatandaşlık sorusu için çıkartılacak kararnameyi açıklaması bekleniyor.

Trump attığı Twitter mesajında Perşembe günü akşam üzeri konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Yönetimin nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu ekleme girişimi bazı eyaletlerin ve sivil haklar örgütlerinin çabasıyla mahkeme engeline takılmıştı.

Vatandaşlık sorusunun Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulunmasının ardından Mahkeme Trump yönetimine planlarını açıklaması için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.

Trump, “Birçok şey üzerinde çalışıyoruz, bunlara kararname de dahil” demişti.

Nüfus sayımı her eyaletin Temsilciler Meclisi’nde kaç koltukla temsil edileceğini ve federal kaynakların ülke genelinde nasıl dağıtılacağının belirlenmesini sağlıyor.

Vatandaşlık sorusuna karşı çıkanlar bunun azınlıklara yönelik ayrıma neden olacağını ve Cumhuriyetçiler’e seçimlerde haksız bir avantaj sağlayacağını söylüyor. Göçmenlerin gözünü korkutacak bu sorunun göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki Demokrat eğilimi çarpıtarak yansıtabileceği belirtiliyor.

Trump ve destekçileriyse ülkede vatandaş olmayan kaç kişinin yaşadığını öğrenmenin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

ABD nüfus sayımında vatandaşlık sorusu en son 1950 yılındaki sayımda sorulmuştu. 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının gelecek yıl yapılması planlanıyor.

Trump’ın göçmenlikle ilgili sert politikaları hem başkanlığının hem de 2020 seçim kampanyasının temel unsurlarından.

