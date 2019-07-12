Trump 'Vatandaşlık Sorusu'ndan Geri Adım Attı

Yönetimin nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu ekleme girişimi bazı eyaletlerin ve sivil haklar örgütlerinin çabasıyla mahkeme engeline takılmıştı.

Dün akşam Beyaz Saray’da gazetecilere bir açıklama yapan Trump’ın vazgeçme kararıyla ilgili olarak öfkeli olduğu gözlerden kaçmadı. Trump yayınladığı başkanlık kararnamesiyle tüm federal devlet dairelerine "vatandaş ve vatandaş olmayanlarla" ilgili bilgileri derhal Ticaret Bakanlığı’yla paylaşma talimatı verdi. Başkan, açıklamasında bu kararnameyle 2020 nüfus sayımının vatandaşlar, vatandaş olmayanlar ve kayıt dışı göçmenlerle ilgili tutarlı bir rakam vereceğini savundu.

Beyaz Saray’ın bu tartışmalı girişimini ülkenin en büyük yargı organı olan Anayasa Mahkemesi uygunsuz bulmuş, bunun üzerine Trump forma vatandaşlık sorusunu başkanlık kararnamesi çıkararak ekleteceğinin işaretini vermişti.

Vatandaşlık sorusunun Anayasa Mahkemesi kararınca uygunsuz bulunmasının ardından Mahkeme Trump yönetimine planlarını açıklaması için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.

Trump, “Birçok şey üzerinde çalışıyoruz, bunlara kararname de dahil” demişti.

Nüfus sayımı her eyaletin Temsilciler Meclisi’nde kaç koltukla temsil edileceğini ve federal kaynakların ülke genelinde nasıl dağıtılacağının belirlenmesini sağlıyor.

Vatandaşlık sorusuna karşı çıkanlar bunun azınlıklara yönelik ayrıma neden olacağını ve Cumhuriyetçiler’e seçimlerde haksız bir avantaj sağlayacağını söylüyor. Göçmenlerin gözünü korkutacak bu sorunun göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki Demokrat eğilimi çarpıtarak yansıtabileceği belirtiliyor.

Trump ve destekçileriyse ülkede vatandaş olmayan kaç kişinin yaşadığını öğrenmenin gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

ABD nüfus sayımında vatandaşlık sorusu en son 1950 yılındaki sayımda sorulmuştu. 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının gelecek yıl yapılması planlanıyor.

Trump’ın göçmenlikle ilgili sert politikaları hem başkanlığının hem de 2020 seçim kampanyasının temel unsurlarından.

