Trump ve Amerika’ya Destek Düşüşte

Washington’daki PEW Araştırma Merkezi’nin 25 ülkede yaptığı anket, Başkan Donald Trump’ın, başkanlığının ikinci yılında da dünya genelinde imajının kötü olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Trump’a en az Meksika’da güven duyuluyor. Meksikalılar’ın sadece yüzde 6’sı Trump’ın liderliğine güveniyor.

Amerika’nın en yakın müttefiki olan bazı ülkelerde de Trump’a yönelik güven Meksika’dan çok farklı değil.

Ankete göre Almanya’da Trump’a güvenenlerin oranı sadece yüzde 10.

Fransa’daysa bu oran yüzde 9.

Amerika’nın bir başka yakın müttefiki olan Kanada’da Trump’a gösterilen destek oranı yüzde 25. Ancak Kanadalılar’ın yüzde 82’si Amerika’nın politika üretirken Kanada’nın çıkarlarını gözardı ettiğini belirtiyor.

Trump’a olumlu bakanların oranıysa İsrail’de yüksek görünüyor.

Donald Trump’ın Amerika Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, bu ülkedeki popülerliğini arttırmışa benziyor. Ankete göre Trump’a olumlu bakanların oranı geçen yıl yüzde 56’dan bu yıl yüzde 69’a yükselmiş durumda.