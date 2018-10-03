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Trump ve Amerika’ya Destek Düşüşte

03.10.2018 23:38 | Son Güncelleme

PEW Araştırma Şirketi’nin yeni anketine göre, 25 ülkede Başkan Donald Trump’a destek düşmüş durumda. Örneğin Meksikalılar’ın sadece yüzde 6’sı Trump’ın liderliğine güveniyor, Almanya’da bu oran yüzde 10. Almanya Başbakanı Merkel’se en güvenilen lider

Trump ve Amerika’ya Destek Düşüşte

Washington’daki PEW Araştırma Merkezi’nin 25 ülkede yaptığı anket, Başkan Donald Trump’ın, başkanlığının ikinci yılında da dünya genelinde imajının kötü olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre Trump’a en az Meksika’da güven duyuluyor. Meksikalılar’ın sadece yüzde 6’sı Trump’ın liderliğine güveniyor.

Amerika’nın en yakın müttefiki olan bazı ülkelerde de Trump’a yönelik güven Meksika’dan çok farklı değil.

Ankete göre Almanya’da Trump’a güvenenlerin oranı sadece yüzde 10.

Fransa’daysa bu oran yüzde 9.

Amerika’nın bir başka yakın müttefiki olan Kanada’da Trump’a gösterilen destek oranı yüzde 25. Ancak Kanadalılar’ın yüzde 82’si Amerika’nın politika üretirken Kanada’nın çıkarlarını gözardı ettiğini belirtiyor.

Trump’a olumlu bakanların oranıysa İsrail’de yüksek görünüyor.

Donald Trump’ın Amerika Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, bu ülkedeki popülerliğini arttırmışa benziyor. Ankete göre Trump’a olumlu bakanların oranı geçen yıl yüzde 56’dan bu yıl yüzde 69’a yükselmiş durumda.

Ankette dikkat çeken bir sonuç da Rusya’da Amerika’yla ilgili bakış açısında olumsuz yönde bir artış olması. Buna göre Rusya’da geçen yıl Amerika’ya olumlu bakanların oranı yüzde 41’ken, bu oran 2018’de yüzde 26’ya düşmüş durumda.

Ruslar’ın yüzde 55’i de geçen yıla göre iki ülke ilişkilerinin kötüleştiğini düşünüyor. Geçen yıl Trump’a olumlu bakanların oranı yüzde 53’ken bu oran 2018’de yüzde 19’a kadar gerilemiş durumda.

25 ülkede yapılan ankette Trump’a güvensizlik oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.

Buna karşılık Trump’a genel olarak güven azalırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e destek yükseliyor. Merkel, yüzde 52’yle en fazla güvenilen lider.

Merkel’i yüzde 44’le Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron izliyor.

PEW’un anketinde Amerika’ya karşı hoşnutsuzluk ağır bassa da dünya liderliği için ‘Çin’i mi yoksa Amerika’yı mı tercih edersiniz’ sorusu sorulduğunda neredeyse her ülkedeki katılımcılar Amerika’yı tercih etti.

Ankette dikkat çeken bir başka sonuç da 5 Asya Pasifik ülkesinde Amerika’ya bakışın olumlu çıkması.

Buna göre Filipinler’de Amerika’ya olumlu bakış oranı yüzde 83.

Güney Kore’de bu oran yüzde 80.

Güney Kore’de ayrıca Başkan Trump’a geçen yıl yüzde 17 olan destek oranı, bu yıl yüzde 44’e yükselmiş durumda.

Afrika kıtasının güneyinde, Kenya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de Amerika’yla ilgili bakış açısı genelde olumlu.

Latin Amerika’daysa sadece Brezilya’da Washington’a bakış açısı olumlu görünüyor.

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