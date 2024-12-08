HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye için ilk açıklaması merak edilen Trump ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: "Putin Esad'ı korumaktan vazgeçti"

Suriye için ilk açıklaması merak edilen Trump ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: "Putin Esad'ı korumaktan vazgeçti"

08.12.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de yönetimin değişmesi tüm dünyanın gündeminde. Hem mevcut hem de seçilmiş ABD başkanlarından ilk açıklamalar geldi. Esad ve Putin hakkındaki sözleriyle dikkat çeken Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir mesaj da verdi.

Suriye için ilk açıklaması merak edilen Trump ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: "Putin Esad'ı korumaktan vazgeçti"

Suriye'de yönetim 12 gün süren çatışmalar sonucunda Esad rejiminden muhalif gruplara geçti. Bölgede askeri varlığı bulunan ülkelerden biri de ABD. Joe Biden ve Donald Trump'ın da gözü kulağı Suriye'de.

"BIDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden ve ekibinin Suriye'deki gelişmeleri izlediği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Biden bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde bulunuyor" dendi.

thumbs_b_c_548796df68794551577693fb90f1baad

TRUMP: PUTİN ARTIK ESAD'I KORUMAKLA İLGİLENMİYOR

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı açıklamada "Esad ülkesini terk edip gitti. Koruyucusu Rusya lideri Vladimir Putin artık onu korumakla ilgilenmiyor. Rusya'nın orada olması için başından beri hiçbir neden yoktu" dedi.

thumbs_b_c_da58f94c2e35e2706755ea937b5eacc1

"UKRAYNA DA DELİLİĞİ DURDURABİLİR"

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump bir de "Zelenskiy ve Ukrayna da bir anlaşma yapıp deliliği durdurmak isteyebilir" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

AA-20241208-36421432-36421424-SURIYEDEKI_61_YILLIK_BAAS_REJIMI_COKTU

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

İlginizi Çekebilir

Otele doğru yola çıktı! Başbakandan hazırlık

Otele doğru yola çıktı! Başbakandan hazırlık

 Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

 Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

 Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad Donald Trump Joe Biden
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.