Suriye için ilk açıklaması merak edilen Trump ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar: "Putin Esad'ı korumaktan vazgeçti"

Suriye'de yönetim 12 gün süren çatışmalar sonucunda Esad rejiminden muhalif gruplara geçti. Bölgede askeri varlığı bulunan ülkelerden biri de ABD. Joe Biden ve Donald Trump'ın da gözü kulağı Suriye'de.

"BIDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden ve ekibinin Suriye'deki gelişmeleri izlediği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Biden bölgesel ortaklarla sürekli temas halinde bulunuyor" dendi.

TRUMP: PUTİN ARTIK ESAD'I KORUMAKLA İLGİLENMİYOR

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı açıklamada "Esad ülkesini terk edip gitti. Koruyucusu Rusya lideri Vladimir Putin artık onu korumakla ilgilenmiyor. Rusya'nın orada olması için başından beri hiçbir neden yoktu" dedi.

"UKRAYNA DA DELİLİĞİ DURDURABİLİR"

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump bir de "Zelenskiy ve Ukrayna da bir anlaşma yapıp deliliği durdurmak isteyebilir" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.