Trump ve Biden başa baş gidiyor

Oy sayım işlemlerine birçok eyalette sabah saatlerine devam edilecek.ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde oyların sayımı sürerken, Beyaz Saray yarışını hangi adayın kazandığı henüz belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump kilit eyaletler sayılan Teksas, Florida, Iowa ve Ohio'da seçimi kazanırken, Demokratların adayı Joe Biden Arizona, New Hampshire ve Minnesota'da seçimi önde tamamladı.

Trump'ın Florida'da seçimi kazanmasının önem taşıdığı, burada seçimi kazanmasaydı ikinci dönem başkanlık şansının kesinlikle bulunmadığına dikkat çekiliyor. ABD medyasında, Trump'ın Florida'daki seçimleri Latin Amerika kökenli vatandaşların oylarını alarak kazandığı yorumları yapılıyor.

Arizona'da 24 yıl sonra ilk Demokratlar kazandı

Trump'ın Florida'nın yanı sıra Ohio'yu da kazanması ile Arizona'daki seçim sonucu kritik bir öneme sahip oldu. ABD medyası, Arizona'yı ise Biden'ın kazandığını duyurdu. Biden, 24 yıl sonra bu eyaleti kazanan ilk Demokrat oldu.

Alınan ilk sonuçlara göre Biden 238 seçici kurul delegesi kazanırken, Trump'ın elde ettiği delege sayısı 213 oldu. Adayların seçimi kazanabilmesi için 270 delege kazanması gerekiyor.