HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ve Biden Bu Akşam Son Kez TV'de Karşı Karşıya Gelecekler

Trump ve Biden Bu Akşam Son Kez TV'de Karşı Karşıya Gelecekler

22.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti adayı Joe Biden, bu akşam son kez TV ekranında karşı karşıya gelecekler

Trump ve Biden Bu Akşam Son Kez TV'de Karşı Karşıya Gelecekler

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti adayı Joe Biden, bu akşam son kez TV ekranında karşı karşıya gelecekler.

İki aday Eylül ayında ilk kez karşı karşıya geldikleri 90 dakikalık TV tartışmasında sık sık birbirlerini sözlerini kesmişlerdi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Demokrat aday Biden’ın konuşmasının arasına girmesi eleştirilere neden olmuş ve o yayın bugüne kadar ki en kötü başkan adayları tartışma program olarak değerlendirilmişti.

Bu kez benzer bir durumun yaşanmaması için iki adayın yayın esnasında konuşma süreleri dışında mikrofonları kapalı olacak. Adaylar moderator tarafından kendilerine yöneltilen sorulara 2 dakika içerisinde yanıt verecekler. Konuşan aday dışındaki kişinin mikrofonu kapalı olacağı için birbirlerinin sözünü kesme şansları olmayacak. ABD Başkanı Donald Trump, mikrofonların kapalı olması uygulamasından hoşlanmadığını dile getirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle adayların kürsülerinin önünde şeffaf plastik bir ayırıcı da buluncak.

Programın moderatörlüğünü NBC News kanalında Kristen Welker yapacak.

Başkan adayları aslen 3 TV tartışma programında karşı karşıya geliyorlar. Ancak yapılması planlanan bir önceki program ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine iptal edildi. ABD Başkanı Trump, testin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 3 gece hastanede kalmıştı. Bu sebeple yayının online olarak yapılması teklif edilmiş ancak Başkan Trump bu yöntemi kabul etmemişti.

Bunun üzerine iki aday aynı gün farklı TV kanallarında programlara katılarak adaylıklarıyla ilgili sorulara yanıt verdiler.

Programın moderatörü Welker yayında adaylara, Corona virüsü salgınıyla mücadele, ırkçılık sorunu, küresel ısınma, ulusal güvenlik ve benzeri konularda sorular yönelteceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattıBöylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Beyrut Limanı'na patlamanın anısına heykel dikildi!
Beyrut Limanı'na patlamanın anısına heykel dikildi!
Lübnan'ın yeni başbakanı belli oldu
Lübnan'ın yeni başbakanı belli oldu
Aliyev: Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak
Aliyev: Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak
ABD'de 'yakın temas'ın tanımı değişti
ABD'de 'yakın temas'ın tanımı değişti
ABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indi
ABD eski başkanı Obama Biden için sahaya indi
Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu
Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.