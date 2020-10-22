Trump ve Biden Bu Akşam Son Kez TV'de Karşı Karşıya Gelecekler

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti adayı Joe Biden, bu akşam son kez TV ekranında karşı karşıya gelecekler.

İki aday Eylül ayında ilk kez karşı karşıya geldikleri 90 dakikalık TV tartışmasında sık sık birbirlerini sözlerini kesmişlerdi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Demokrat aday Biden’ın konuşmasının arasına girmesi eleştirilere neden olmuş ve o yayın bugüne kadar ki en kötü başkan adayları tartışma program olarak değerlendirilmişti.

Bu kez benzer bir durumun yaşanmaması için iki adayın yayın esnasında konuşma süreleri dışında mikrofonları kapalı olacak. Adaylar moderator tarafından kendilerine yöneltilen sorulara 2 dakika içerisinde yanıt verecekler. Konuşan aday dışındaki kişinin mikrofonu kapalı olacağı için birbirlerinin sözünü kesme şansları olmayacak. ABD Başkanı Donald Trump, mikrofonların kapalı olması uygulamasından hoşlanmadığını dile getirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle adayların kürsülerinin önünde şeffaf plastik bir ayırıcı da buluncak.