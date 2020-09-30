Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi! Şok sözler: O Putin'in köpek yavrusu

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden seçimler öncesi ilk kez karşı karşıya geldi. İki aday, Fox News sunucusu Chris Wallace tarafından yöneltilen ırkçılık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomi gibi birçok konunun yanı sıra iklim değişikliği ve seçim güvenliği ile ilgili sorulara yanıt verdi. YÜKSEK MAHKMEKE ADAYI TARTIŞMASI Trump: Biz seçimi kazandık, Senato bizde, bunların sonuçları var. Beyaz Saray bizde. Herkesin saygısını kazanmış bir adayımız var. Çok iyi bir akademisyen. Kendisini destekleyenler arasında çok liberal kişiler var. Harika bir iş çıkaracağını düşünüyoruz. Çok vaktimiz oldğunu da düşünüyorum. Seçimden sonra da yapsak olabilir. Seçimden sonra da çok vaktim olacak. Harika bir yargıç olacak. Daha önce o mahkemede görev yapmış herkes kadar iyi olacak. Seçimi kazandık ve bu sebeple onu seçme hakkımız da var. Bunun aksini söyleyeceklerin sayısı çok azdır. Demokratlar bunu yapmamayı düşünemez bile. Onların atacağı tek farklı adım daha çabuk yapmaktır. Seçimi biz kazandığımız için haklı olan biziz.

Biden: Amerikan halkının kimin aday olacağını belirleme hakkı vardır. Dolayısıyla Senato için ve başkan için oy verirler. Şimdi böyle bir şansları olmayacak. Çünkü zaten seçimlerin ortasındayız. Binlerce kişi çoktan oy verdi bile. Dolayısıyla olması gereken şey beklememiz. Beklememiz ve seçim sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde Amerikan halkı kendi görüşünü belirtebilecektir. Kimi başkan, kimi başkan yardımcısı seçtiğini ortaya koyabilecektir. Trump: Bir başkan ve senato belli bir dönem için seçilir. Başkanlar dört yıllığına seçilir. Ben üç yıllığına seçilmedim. Senato bizde, başkan burada ve bu dönem içerisinde bir açıklığımız var. SAĞLIK SİGORTASI Trump: Çok önemli adımlar attık. Sembolik bir durum yok. Size daha önce tarihte hiçbir başkanın yapmaya cesareti olmadığı bir şey yapıyorum. İlaç fiyatları yüzde 90 azalacak. Sudan ucuz olacak. Reçete ile satılan fiyatları düşüreceğiz. Obamacare hiçbir işe yaramıyor. Biz daha iyi bir duruma getirdik. Biden: Şimdi tehlike şurada; başkanın da belirttiği gibi aslında Obamacare'den kurtulmak istiyor kendisi. Sağlık sigortasını yok etmeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi de bunu yapmaya çalışıyor. Bu da 20 milyon kişiyi sağlık sigortasından mahrum bırakacak eğer şimdi bu olursa. Gösterdiği aday "Sağlık sistemi anayasal değildir" diyor. Dolayısıyla burada bir tehlike var. Ve aynı zamanda kadınların hakları da temel biçimde değiştirildi geçmişte. Hamilelerin yine aynı süreçten dolayı daha fazla ödeme yapmaları gerekecek. Sağlık sigortası sistemini değiştirdiğimizde daha fazla ödeme yapmaları gerekecek. Yine daha önceden hastalıkları olan kişilerin sağlık sistemine daha fazla ödemeleri gerekecek. Dolayısıyla seçimlerden önce bu adaylığı koymak uygun değil.

KORONAVİRÜS SALGINI Biden: Aslında neyi önerdiğimi zaten biliyor kendisi. Bizim sağlık sigortasını, erişilebilir sağlık sigortasını genişletmemiz gerekiyor. Zaten 23 meslektaşımla bunu konuşmuştuk. Biden insanların özel sağlık sigortalarını sürdürmelerini istiyor. Trump: Sizin partiniz sosyalist bir tıbba doğru gitmek istiyor. Biden: Benim partim şu an benim. Ben şu an Demokrat Parti'yi temsil ediyorum. Daha önceden sağlık sorunlaı olanların sağlık sigortasına erişimini engellemek istiyorlar. İnsanlar koronavirüsten hayatlarını kaybetti. 7 milyon kişi koronavirüse yakalandı. Sağlık sigortası sistemi yok edilirse ne olacak bu kişilere? Trump: Çin ya da Rusya'da koronavirüsten kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor, ben sınırları kapatarak hayat kurtardım. Dünyanın en büyük ekonomisine sahibiz ama Çin pandemisi yüzünden kapattık. Biden ülkemizi kapatmak istiyor, ben açık tutmak istiyorum ve koronavirüsten çok şey öğrendik. Amerikalılar normal hayata dönmek, ekonomiyi ve okulları açmak istiyor. Biden büyük mitingler düzenlemek istemiyor çünkü kimse katılmayacak"

Biden: Trump, birçok eyalet koronavirüs salgınının yıkımından muzdaripken ekonomiyi açmak istiyor. Trump'ın koronavirüs salgınıyla başa çıkma planı yok ve tehlikeyi başından beri Amerikalılardan gizledi. Aşı konusunda Trump'a değil ama bilim insanlarına güveniyorum. Koronavirüsün sıcak mevsimde ortadan kalkacağını söyleyen Trump'ın kendisiydi. ABD EKONOMİSİ Trump: Tarihteki en büyük ekonomiyi inşa ettik. 4 ayda 10 milyondan fazla kişi tekrar istihdam gücüne katıldı. Seçilirse ülkeyi kapatacak. İnsanlar artık hapisteymiş gibi düşünüyor. Eyaletleri açmamız lazım. Biz muazzam bir şekilde ayağa kalkıyoruz. İnsanlar okulların açılmasını istiyorlar, eyaletlerinin kapılı olmasını istemiyorlar. New York hayalet kente döndü. Biden: Onun gibi kişiler son derece iyi götürüyor işlerini. Vergi önerisinden dolayı pazara odaklanıyor. Siz küçük kentlerinizde işlerinize odaklanıyorsunuz. Bu kişi 750 dolar vergi ödedi toplam. Görevi devraldığından beri işsizliği bu kadar arttıran ilk ABD başkanı olacak. Şunu söylüyor: İşletmelerimizi açıyor. Neden ekonomiyi açmak istiyor? Neden ABD halkına odaklanmak istemiyor. Koronavirüs krizi yönetilemeden ABD yönetilemez. Maskelerin verilmesi gerekiyor öğretmenlere hayır bunu yapamayız deniyor. ABD halkının ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.

TRUMP'IN VERGİ ÖDEMEDİĞİ İDDİASI Trump: 2016 ve 2017'de milyonlarca dolar gelir vergisi ödedim ve vergi beyannamelerimi hazır olur olmaz göreceksiniz. Biden: Trump yalnızca 750 dolar gelir vergisi ödedi ve başkanlık seçimini kazanırsam vergi reformlarını zorlayacağım. Trump, vergi kanununu kendi lehine kullandı. GEORGE FLOYD VE SİYAHİLERE YÖNELİK YAPILAN IRKÇILIK Biden: Burada eşitlik söz konusu. Biz hiçbir zaman herkes için eşitlik istemekten vazgeçmedik. Amerikalıları düşünün sizin de bildiğiniz gibi genç bir kişi hayatını kaybetti, öldürüldü. Floyd öldürüldüğünde barışçıl protestolar vardı. Protestolar sırasında şiddet eylemlerinde bulunanların sorumlu tutulması gerektiğini çok net belirttim Alanından çıktı ve orduyu kullandı. Kilisenin yöneticileri devreye girdiler. Siz insanları bölmek için kullandınız. Sistemli bir adaletsizlik var bu ülkede. Polislerin çoğu her gün hayatlarını riske atıyorlar. Başkan olarak ben Beyaz Saray'da bir araya getireceğim ve birlikte çalışacağız. Çözüm getireceğiz. Trump: Siz onlara 'Yırtıcı' dediniz! Tarihte herkesten kötü davrandınız. Hiçbir cumhuriyetçinin olmadığı kadar popülerim siyahiler arasında. Sizi destekleyen bir tane bile kolluk kuvveti yok. İnsanların dükkanlarını yakıp öldürmek barışçıl protesto mu oluyor? Büyük kentlerde suçun artmasının bu kentleri yöneten parti ile ilgisi var. Şu anda gördüğümüz tüm şiddet eylemlerinin kaynağı aşırı sağ değil aşırı sol.