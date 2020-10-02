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Trump ve Biden ikinci kez karşılaşacak

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 07:26 | Son Güncelleme

Salı günü gerçekleşen ve Demokratik Parti Başkan Adayı Joe Biden ile ikinci dönem için Cumhuriyetçi Partiden başkanlığa aday olan Donald Trump’ın ilk kez bir araya geldiği başkanlık tartışmasından sonra gözler 15 Ekim’de gerçekleşecek ikinci karşılaşmaya çevrildi.

Trump ve Biden ikinci kez karşılaşacak

ABD’de 65 milyon kişinin izlediği ilk Başkanlık Tartışması’nın kazanan tarafı az bir fark ile Biden gözükürken bunun sebebinin ABD halkına ilerleyen yaşına rağmen baskı altında ayakta durabilmesini göstermiş olması olduğu belirtildi. Özellikle Başkan Trump’ın Biden’ın sözlerini sürekli kesmesinin ise Biden’ın kendine zarar verecek sözleri söylemesine engel olduğu da halk arasında konuşuluyor.
Salı günü yaşananlar kuralları değiştiriyor.

İki adayın Salı günü birbirlerinin sözünü sürekli kesmesi ve tartışmanın seviyesinin aşağı çekilmesi nedeni ile 1988 yılından bu yana Başkanlık Tartışmalarını düzenleyen ve bağımsız olan Başkanlık Tartışmaları Komisyonu yaptığı açıklamada tartışmanın moderatörlerinin kontrolü sağlayabilmesi için yeni kurallar getireceğini açıkladı.
15 Ekim 2020 de gerçekleşecek ikinci tartışmada yeni kuralların yürürlükte olacağını duyuran komisyon ‘konuların düzgünce tartışıldığı bir tartışma için var olan sisteme yeni kuralların eklenmesi gerektiği aşikardır’ dedi.

Yeni kurallar içerisinde ise adayların birbirlerinin veya moderatörün sözünü kesmemesi için mikrofonlarının kontrol edilmesi başta yer alıyor.

Komisyon ayrıca her iki adayın ve partilerin yeni kurallar hakkında bilgilendirileceğini ancak şü ana kadar bir olumsuz cevap gelmediğini belirtti.

Trump’ın kampanyasının İletişim Direktörü Tim Murtaugh yeni kuralların konulmasını ‘bunu yapıyorlar çünkü adayları dün gece dayak yedi. Maçın ortasında kurallar değişmemeli’ derken Biden Kampanyasının Başkan yardımcısı Kate Bedingfield Biden’ın ‘Komisyonun Donald Trump’In davranışını engelleyecek her kural değişikliği ne olursa olsun’ tartışmaya katılacağını duyurdu.

Bir dahaki Başkanlık Tartışması 15 Ekim 2020 tarihinde Florida’da gerçekleşecek.

(İHA)

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