Trump ve Biden İlk Kez Canlı Yayında Karşı Karşıya

Başkanlık seçimlerine 5 hafta kala Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden ilk defa karşı karşıya geldi. 3 Kasım’a kadar düzenlenecek üç tartışma programının ilki bu akşam yapılıyor. Tartışma programı, ABD'nin Ortabatı eyaletlerinden Ohio'da Cleveland kentindeki Case Western Reserve Üniversitesi ve Cleveland Kliniği'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Yayın, Biden'ın ulusal çaplı anketlerde Trump'ın önündeki yaklaşık 7 puanlık farkı haftalardır koruduğu bir ortamda yapılıyor. Moderatörlüğünü Fox News haber kanalından gazeteci Chris Wallace'ın yaptığı 90 dakikalık tartışma programını yaklaşık 100 milyon Amerikalı'nın izlemesi bekleniyor. Trump ve Biden, şimdiye kadar kamuoyu önüne bir araya gelmemişti. Moderatör Chris Wallace, 15 dakikalık bölümlere ayrılan tartışma programında altı başlık üzerinde duracağını açıklamıştı. Bunlar; adayların daha önceki icraatları, Amerika'da 204 bin kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü pandemisi, Trump'ın muhafazakar hukukçu Amy Coney Barrett'i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermesi, Corona pandemisi nedeniyle darbe alan Amerikan ekonomisi, seçimlerin güvenilirliği ve Amerikan kentlerindeki ırkçılığa karşı başlayan protestolar ve bu protestolara şiddetin eklenmesi.

New York Times gazetesinin Pazar günü milyarder Trump'ın başkanlık yarışına katıldığı 2016'da ve başkanlık koltuğundaki ilk yıl olan 2017'de sadece 750'şer dolar vergi ödediğine ilişkin yayınladığı haberin de tartışma programının odak noktalarından biri olması bekleniyor. New York Times'ın haberi, iş dünyasındaki başarılarıyla övünen Trump'ın zarar ettiği gerekçesiyle yüz milyonlarca doları vergiden düştüğünü kaydediyor. Başkan Trump, haberi "tamamen yalan" olarak nitelerken Biden’ın kampanya ekibi Trump'ın, adına mücadele verdiğini öne sürdüğü Amerikalı işçi kesiminden tamamen kopuk olduğu iddiasına yoğunlaşıyor. Biden’ın ekibi, yeni yayınlamaya başladığı reklamlarda, Trump' sadece 750 dolar vergi öderken bir ilkokul öğretmeninin, bir itfaiyecinin, bir müteahhitin ve hemşirenin binlerce dolar vergi verdiğini gösteriyor. Geçmiş seçimlerden önce yapılan bazı tartışma programları, seçim sonucu üzerinde önemli rol oynamıştı. Ancak bunun 2020 seçimlerinde de geçerli olup-olmayacağı tartışmaya açık.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçmenlerin yüzde 90'ı, kime oy vereceklerini uzun süre önce belirlediklerini ve fikir değiştirmek gibi bir niyetleri olmadığını ortaya koyuyor. Gazeteci Chris Wallace'ın tartışma programında ele almak üzere seçtiği konular, Amerika'da gündemi yansıtan meseleler. Ancak Wallace'ın Amerika'daki ırksal gerginlikler ve şiddet tanımının, son aylarda polisin siyahlara karşı orantısız şiddet kullanması üzerine patlak veren protestoları anarşistlerin düzenlediği iddiasını yansıttığı eleştirisinde bulunanlar da var. Biden'ı destekleyen Demokrat Partililer ise tartışmanın, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Mayıs ayında polis nezaretinde hayatını kaybeden George Floyd ve polis şiddeti nedeniyle ölen diğer siyahlar üzerinden ırksal ilişkiler üzerine ulusal bir hesaplaşma olmasına ve Amerika'daki sistematik ırkçılığa odaklanması gerektiğini savunuyor. Başkan Trump ise tartışma programı öncesinde rakibi Biden'ın zihinsel zindeliği ve becerilerini tartışmaya açtı, Biden'ın bir tartışmacı olarak yeteneklerini küçümsemeye çalıştı. Trump ayrıca herhangi bir kanıt göstermemesine rağmen Biden'ın Demokrat Parti önseçim sürecindeki tartışma programlarında gösterdiği performansı ilaç almasına bağladı.

Yapılması ve yapılmaması gerekenler "Debating Donald" "Donald'la Tartışmak" adlı kitabın yazarı Aaron Kall, geçmişteki seçimlere kıyasla 2020'de kararsız seçmenlerin sayısının daha az olmasına rağmen, her iki adayın da yeterliliklerini seçmenlere ispat etmek zorunda olduğunu kaydetti. ABD Senatosu'nda 36 yıl hizmet veren 77 yaşındaki Joe Biden, Barack Obama yönetiminde 8 yıl başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Aaron Kall'a göre Biden, "kararsız seçmenleri fiziksel ve zihinsel olarak başkanlık görevine hazır olduğu konusunda ikna etmeli. Bunu yapmanın en kusursuz yollarından biri, 90 dakikalık tartışma boyunca görev başındaki başkan karşısında başa baş performans sergilemek." Kall, Başkan Trump için de "yeniden seçilmesi ve görev başında dört yıl daha geçirmesi için gerekçelerini ortaya koymalı. Kamuoyu yoklamalarında ekonomi, Trump'ın en güçlü olduğu alan olarak kabul ediliyor. İşsizlik oranını düşürmek ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için ayrıntılı bir planı olmalı" şeklinde konuştu.

Kall ayrıca Corona virüsü harcamalarıyla ilgili müzakerelerin son ayağının Kongre'de çıkmaza girdiği bu dönemde Trump'ın bu konudaki görüşlerini açıkça ifade etmesi gerektiği görüşünde. Öte yandan uzman, sağlık hizmetleri bu akşamki ilk tartışma programında ele alınacak altı ana başlıktan biri olmasa bile Trump'ın Obamacare olarak bilinen sağlık reformu yasasını neden iptal etmek ve yerine başka bir yasa getirmek istediğini ifade etmesi gerektiği görüşünde. Bunun nedeni, tartışma programının Anayasa Mahkemesi'yle ilgili bölümünde bu konunun gündeme gelme olasılığının yüksek olması. Trump'ın rakibi Biden'ın seçim yarışında tökezlemesine yol açacak büyük bir hata yapmasını umduğunu söyleyen Aaron Kall, rakibin hatalarına güvenmenin akıllıca bir tartışma stratejisi olamayacağının altını çizdi. Trump'ın sık sık gündelik gelişmelerle ilgili abartılı iddialarda bulunduğu suçlamalarına dikkat çeken uzman, Biden'ın Trump'ın gerçeği yansıtmayan iddiaları ve hangi iddiaları çürüteceği konusunda seçici olması gerektiğini belirtti.