Trump ve Biden Seçim Etkinliklerine Devam Ediyor

ABD’de özellikle Corona virüsü salgını nedeniyle 26 milyon civarında şeçmen şu ana dek oylarını kullanmış durumda. Seçmenler seçim günü olabilecek yoğunluğu göz önüne alarak erken oy kullanma ya da postayla oy kullanma haklarını kullanıyorlar.

Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat aday Joe Biden seçim çalışmalarına devam ediyorlar.

Başkan Trump, bugün Nevada’da olacak. Resmi rakamlara göre Nevada’da şu ana kadar 100 binden fazla seçmen oyunu kullanmış durumda.

Kampanya sözcüsü Tim Murtaugh, Trump’ın Perşembe günü Florida’da yapılacak TV tartışma programına kadar seçim çalışmalarına Nevada’nın ardından Arizona ve Kuzey Carolina’da devam edeceğini söyledi.

Demokrat aday Biden ise bugün Kuzey Carolina’da olacak. Burada da 1,2 milyon kişi oylarını kullanmış durumda. Biden’ın Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris de Pazartesi günü Florida’da olacak.

Amerika’da Başkan eyaletlerin çıkardıkları delegelere göre belirleniyor. Bu nedenle aralarında Florida, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin’in bulunduğu “kararsız” olarak nitelenen eyaletler büyük önem teşkil ediyor.