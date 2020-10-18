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Trump ve Biden Seçim Etkinliklerine Devam Ediyor

18.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat aday Joe Biden seçim çalışmalarına devam ediyorlar. Başkan Trump bugün Nevada’da olacak. Demokrat aday Biden ise bugün Kuzey Carolina’da

Trump ve Biden Seçim Etkinliklerine Devam Ediyor

ABD’de özellikle Corona virüsü salgını nedeniyle 26 milyon civarında şeçmen şu ana dek oylarını kullanmış durumda. Seçmenler seçim günü olabilecek yoğunluğu göz önüne alarak erken oy kullanma ya da postayla oy kullanma haklarını kullanıyorlar.

Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokrat aday Joe Biden seçim çalışmalarına devam ediyorlar.

Başkan Trump, bugün Nevada’da olacak. Resmi rakamlara göre Nevada’da şu ana kadar 100 binden fazla seçmen oyunu kullanmış durumda.

Kampanya sözcüsü Tim Murtaugh, Trump’ın Perşembe günü Florida’da yapılacak TV tartışma programına kadar seçim çalışmalarına Nevada’nın ardından Arizona ve Kuzey Carolina’da devam edeceğini söyledi.

Demokrat aday Biden ise bugün Kuzey Carolina’da olacak. Burada da 1,2 milyon kişi oylarını kullanmış durumda. Biden’ın Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris de Pazartesi günü Florida’da olacak.

Amerika’da Başkan eyaletlerin çıkardıkları delegelere göre belirleniyor. Bu nedenle aralarında Florida, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin’in bulunduğu “kararsız” olarak nitelenen eyaletler büyük önem teşkil ediyor.

Başkan Donald Trump Cumartesi günü Wisconsin’de miting düzenlemişti.

2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy almasına rağmen, gelege sayısında Clinton’ı geride bırakan Trump başkanlık koltuğuna oturmuştu.

ABD’de 2016 başkanlık seçiminde 153 milyon civarında seçmen oy kullanmıştı. Bu seçimde bu sayının 156 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak Corona virüsü salgını birçok kişinin seçim için oy vermeye gitme konusunda kaygı duymasına neden oluyor.

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