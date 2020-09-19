Trump ve Biden Seçim Kampanyaları İçin Minnesota’da

ABD’de 3 Kasım seçimleri için yarışan iki aday; Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Cuma günü seçim kampanyaları kapsamında Minnesota eyaletine gitti.

Erken oy kullanma işleminin başladığı Minnesota’da Biden, Trump’ı ekonomiyi iyi idare edememekle suçladı.

Başkan Trump ise Minnesota’ya gitmek için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’ın bahçesinde muhabirlere yaptığı açıklamada Biden için "Tek yaptığı eleştirmek, hiçbir şeyden haberi yok" sözlerini kullandı. Trump, Corona virüsüyle mücadelede yönetiminin çok iyi bir iş çıkardığını söyledi ve "Biden bundan çok daha basit bir hastalık olan domuz gribiyle mücadelesinde bile felaketti" dedi.

Donald Trump, 2016 yılındaki seçimlerde Minesota’da Demokrat aday Hillary Clinton’a yüzde 1,5 puan farkla yenilmişti.

Biden ise Duluth kentindeki bir sendika eğitim merkezinde yaptığı konuşmada demir cevheri çıkartılan bölgedeki ekonomik durumu eleştirdi. Corona virüsü salgınının işsizliği arttırdığını söyledi.

Obama döneminin eski başkan yardımcısı Biden, Cumhuriyetçi başkanın kamu sağlığı krizini kontrol altına almak için çok az şey yaptığını söyledi.