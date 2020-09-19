Trump ve Biden Seçim Kampanyaları İçin Minnesota’da

ABD’de 3 Kasım seçimleri için yarışan iki aday; Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Cuma günü seçim kampanyaları kapsamında Minnesota eyaletine gitti.
Erken oy kullanma işleminin başladığı Minnesota’da Biden, Trump’ı ekonomiyi iyi idare edememekle suçladı.
Başkan Trump ise Minnesota’ya gitmek için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’ın bahçesinde muhabirlere yaptığı açıklamada Biden için "Tek yaptığı eleştirmek, hiçbir şeyden haberi yok" sözlerini kullandı. Trump, Corona virüsüyle mücadelede yönetiminin çok iyi bir iş çıkardığını söyledi ve "Biden bundan çok daha basit bir hastalık olan domuz gribiyle mücadelesinde bile felaketti" dedi.
Donald Trump, 2016 yılındaki seçimlerde Minesota’da Demokrat aday Hillary Clinton’a yüzde 1,5 puan farkla yenilmişti.
Biden ise Duluth kentindeki bir sendika eğitim merkezinde yaptığı konuşmada demir cevheri çıkartılan bölgedeki ekonomik durumu eleştirdi. Corona virüsü salgınının işsizliği arttırdığını söyledi.
Obama döneminin eski başkan yardımcısı Biden, Cumhuriyetçi başkanın kamu sağlığı krizini kontrol altına almak için çok az şey yaptığını söyledi.
Biden, ABD’nin altyapı yenileme çalışmalarına 2 trilyon dolar yatırım yapma sözünü tekrar etti. Biden iklim değişikliğiyle mücadele sözünü de yineledi ve tüm federal projelerde Amerikan yapımı malzemelerin kullanılacağını söyledi.
Biden Trump için "Bir altyapı planı hazırlama sözü verdi, ama hayata geçirmedi" dedi ve "Bir planı yok" diye konuştu.
RealClearPolitics internet sitesi Biden’ı Minnesota’da Trump’ın 10,2 puan önünde gösteriyor.
Minnesota aynı zamanda siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından yapılan protesto gösterilerinin de çıkış noktasıydı.
Floyd’un ölümü, polis şiddeti ve ırk ayrımcılığı gibi konularda toplumsal bir hareketin başlamasına neden oldu. Gösteriler birçok kente yayıldı. Amerika bunun yanında Corona salgınıyla mücadelede yaklaşık 196 bin kurban verdi, milyonlarca kişi işsiz kaldı.
Başkan Trump ülkede yayılan protesto gösterilerine sert müdahaleyi savunarak "kanun ve nizam" yaklaşımını benimserken, rakibi Joe Biden’ı da radikal sola destek vermekle suçluyor. Trump, radikal solun Biden’ın kazanması halinde daha da güçleneceğini söylüyor.