Trump ve Biden Seçimden Önce Son Kez Karşı Karşıya Geldi

ABD’de seçime 12 gün kala başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden ikinci ve son televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Tartışmaya Corona virüsü salgını ve seçime dış müdahale tartışması damga vurdu.

90 dakika süren tartışmada Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden Cumhuriyetçi Başkan Trump’ı Corona virüsüyle mücadele konusunda hedef aldı.

ABD’de 220 binden fazla kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çeken Joe Biden, “Bu kadar fazla ölümden sorumlu olan bir kişi ABD Başkanı olarak kalmamalı. Ocak ayında bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu ancak halkla bunu paylaşmadı.” dedi.

Başkan Trump ise Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yönetim olarak attıkları adımları savundu. Başkan Trump, “Virüs Çin’den geldi. Virüs benim hatam değil. Biden’ın da hatası değil. Dünya çapında etkili olan bir pandemi. Artık pandemide sona yaklaşıyoruz. Virüs artık gidiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, virüse karşı aşının hazır olduğunu ve haftalar içinde açıklanacağını söyledi. Moderatörün, Trump’ın verdiği takvim üzerine yönelttiği “Garanti mi?” sorusuna “Hayır değil ancak Johnson & Johnson ve Moderna şirketlerinin çalışmaları başarılı gidiyor.” ifadelerini kullandı.