Trump ve Biden Son Tartışma Programına Hazırlanıyor

Başkanlık yarışında son dönemece girilirken adaylar bir kez daha karşılıklı tartışma programına hazırlanıyor. İlk canlı tartışma programından sonra, 2 Ekim günü Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrasında, ikinci tartışma programının sanal ortamda yapılması teklifine Trump karşı çıkmış; bunun üzerine adaylar aynı gün aynı saatlerde farklı ekranlarda halkın karşısına çıkmıştı. Üçüncü ve son tartışma programı ise bu hafta Perşembe günü eski formatta; iki adayın aynı anda katılacağı canlı yayınla yapılacak. ABD Başkanı’nın kampanya danışmanlarından Jason Miller, Trump’ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Perşembe günkü son tartışmasında, geçen ayki ilk karşılaşmalarından daha az müdahaleci olabileceğinin sinyallerini veriyor. Jason Miller, "Üslup ve yaklaşım meselesine gelince, Başkan Trump'ın Joe Biden'a bazı konularda kendini ifade etmesi için biraz daha imkan vereceğini düşünüyorum" dedi. Trump ve Biden, 29 Eylül’deki tartışma programında birbirlerinin sözünü defalarca kesti. Trump, Biden'dan daha fazla müdahalede bulundu. ABD'li siyaset uzmanları ise programı, şimdiye kadarki en kötü başkanlık tartışması olarak ilan etti. Geçen ayki tartışmayı yöneten Fox sunucusu Chris Wallace, Trump'ın kendisini veya Biden'ı 90 dakikadan fazla süren oturumda 145 kez böldüğünü söyledi.

Öte yandan, New York Post'ta yer alan ve 2009'dan 2017'ye kadar, Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’da kazançlı anlaşmalardan gelir sağladığına dair doğrulanmamış haberler de Trump kampanyasının gündeminde. Jason Miller Pazar, Başkan Trump'ın Joe Biden'dan bu haberlerle ilgili açıklama istediğini söyledi. Kampanya mitinglerini sürdüren Trump, Bidenlar’ı "organize bir suç ailesi" olarak tanımladı ve Hunter Biden'ı bir doğalgaz şirketinin yönetim kurulu üyeliği pozisyonu dahil olmak üzere Ukrayna’daki işleri ve Çin’de yaptığı ticari anlaşmaları üzerinden eleştirdi. Joe Biden, oğlunun ticari anlaşmaları sorulduğunda, "Bu da bir diğer karalama kampanyası" dedi, ancak Hunter Biden'ın anlaşmalarına doğrudan değinmedi. Miller ayrıca, Cumhuriyetçi senatörler 3 Kasım seçimlerinden önce Trump'ın muhafazakar aday Amy Coney Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylarsa, ilerici Demokratlar’ın dokuz üyeli mahkemeye daha fazla liberal yargıç ekleme teklifini Biden’ın desteklemeyi planlayıp-planlamayacağı konusunda, Trump’ın Biden'ı sıkıştırmaya çalışacağını açıkladı.

Biden geçmişte Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısının arttırılmasına karşı olduğunu geçmişte dile getirmişti. Mahkemenin yargıç sayısı 1869’dan bu yana değişmedi. Ancak kampanyası boyunca Biden, bu meseleye karşı mesafesini açıklamaktan kaçındı. Ancak, seçim gününden önce tutumunu netleştireceğini de geçen hafta açıkladı. Miller, "Başkan’ın Joe Biden'ın bu konuların bazılarına yanıtını duymak isteyeceğini düşünüyorum, bu konuda konuşmak istediği tüm zamanı Biden’a kesinlikle vereceğiz. Bunu Perşembe günü yapacağını düşünüyorum" diye konuştu. Biden, ilk tartışmada sözünü sık sık kesmesi nedeniyle Trump’a dönüp "Susar mısın, artık” demişti. Programın ertesi günü bağımsız Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump ve Biden'ın gelecekteki tartışma programlarında düzeni sağlamak için değişiklikler getireceğini bildirmişti, ancak herhangi bir değişiklik hala açıklanmış değil. Komisyon, geçen hafta planlanan ikinci tartışma programının, Trump'ın Corona virüsüne yakalanması nedeniyle sanal ortamda yapılmasına karar verdi. Ancak Başkan bunu reddedince, tartışma programı iptal edildi.