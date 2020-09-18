Trump ve Biden'dan Karşılıklı Suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden birbirlerini başkanlık makamı için yetersiz olmakla suçladı. 74 yaşındaki Trump 78 yaşındaki rakibi için “zayıf ve yorgun” dedi, Biden’ın akli durumu konusunda “bir şeylerin normal olmadığını” iddia etti. Çekişmeli eyaletlerden Wisconsin’de seçime 47 gün kala düzenlediği mitingde konuşan Cumhuriyetçi Başkan Trump, Joe Biden’ın kendisinin “yaşayıp yaşamadığının bile farkında olmadığını” söyledi. Joe Biden ise Pennsylvania’da aralarında 2016 başkanlık seçiminde Trump’a oy vermiş olan seçmenlerin de bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladığı etkinlikte konuştu. CNN televizyonunda yayınlanan seçim etkinliğinde, Joe Biden Trump’ı Corona virüsü salgınını yönetememek ve mantıksız davranmakla suçladı. Halkı Amerikan hükümetinin sağlık uzmanlarının bilimsel tavsiyelerine uyulmaması konusunda teşvik ettiğini söyledi. “Amerikan halkına doğruları söylemek zorundasınız. Başkan çekilmeli” dedi. Trump daha erken harekete geçseydi, salgında binlerce kişinin ölmeyebileceğini söyledi, “Biliyordu ama hiçbir şey yapmadı” dedi. Joe Biden, “Uzun süredir bu işlerin içindeyim. Böyle sorumsuz bir yönetim göreceğim hiç aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.

Biden Pennsylvania’da Corona virüsü salgını sebebiyle fiziksel ve sosyal mesafe kurallarına uyulan ve dışardan seyircilerin de arabalarından açık havada seyredebildikleri etkinlikte izleyicilerden gelen soruları cevaplarken, Trump da Wisconsin’in Mosinee kentinde havaalanında Air Force One uçağının önünde miting yaptı. Hem Pennsylvania hem de Wisconsin 3 Kasım seçimlerinde çekişmeli eyaletlerden. Son haftalarda Pennsylvania’da anketler Trump’ın Biden’la arasındaki farkı bir miktar kapattığını ancak Biden’ın hala Trump’ın dört puan önünde olduğunu gösteriyor. Wisconsin eyaletinde de önde gelen anketlerin ortalamasına bakıldığında, Biden’ın Trump’ın 7 puan önünde olduğu görülüyor. Yaklaşık bin kişilik bir seçmen kitlesine hitap eden Trump Biden’ın soruları cevapladığı CNN’de Anderson Cooper’ın moderatörlüğünde yayınlanan etkinliğe değinerek rakibini hedef aldı. Başkan Trump, “Anderson Cooper’dan gelen yumuşak soruları cevaplıyor. Bana böyle sorular sormuyorlar” dedi. Trump 90 dakika süren mitingi boyunca Demokrat rakibi eski başkan yardımcısı Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i sert şekilde hedef aldı. (Başkan Yardımcısı) “Mike Pence televizyon tartışmalarında Kamala Harris’e neler yapacak görün” dedi.