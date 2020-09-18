HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ve Biden'dan Karşılıklı Suçlamalar

Trump ve Biden'dan Karşılıklı Suçlamalar

18.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden birbirlerini başkanlık makamı için yetersiz olmakla suçladı

Trump ve Biden'dan Karşılıklı Suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden birbirlerini başkanlık makamı için yetersiz olmakla suçladı. 74 yaşındaki Trump 78 yaşındaki rakibi için “zayıf ve yorgun” dedi, Biden’ın akli durumu konusunda “bir şeylerin normal olmadığını” iddia etti.

Çekişmeli eyaletlerden Wisconsin’de seçime 47 gün kala düzenlediği mitingde konuşan Cumhuriyetçi Başkan Trump, Joe Biden’ın kendisinin “yaşayıp yaşamadığının bile farkında olmadığını” söyledi.

Joe Biden ise Pennsylvania’da aralarında 2016 başkanlık seçiminde Trump’a oy vermiş olan seçmenlerin de bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladığı etkinlikte konuştu.

CNN televizyonunda yayınlanan seçim etkinliğinde, Joe Biden Trump’ı Corona virüsü salgınını yönetememek ve mantıksız davranmakla suçladı. Halkı Amerikan hükümetinin sağlık uzmanlarının bilimsel tavsiyelerine uyulmaması konusunda teşvik ettiğini söyledi. “Amerikan halkına doğruları söylemek zorundasınız. Başkan çekilmeli” dedi.

Trump daha erken harekete geçseydi, salgında binlerce kişinin ölmeyebileceğini söyledi, “Biliyordu ama hiçbir şey yapmadı” dedi. Joe Biden, “Uzun süredir bu işlerin içindeyim. Böyle sorumsuz bir yönetim göreceğim hiç aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.

Biden Pennsylvania’da Corona virüsü salgını sebebiyle fiziksel ve sosyal mesafe kurallarına uyulan ve dışardan seyircilerin de arabalarından açık havada seyredebildikleri etkinlikte izleyicilerden gelen soruları cevaplarken, Trump da Wisconsin’in Mosinee kentinde havaalanında Air Force One uçağının önünde miting yaptı.

Hem Pennsylvania hem de Wisconsin 3 Kasım seçimlerinde çekişmeli eyaletlerden.

Son haftalarda Pennsylvania’da anketler Trump’ın Biden’la arasındaki farkı bir miktar kapattığını ancak Biden’ın hala Trump’ın dört puan önünde olduğunu gösteriyor.

Wisconsin eyaletinde de önde gelen anketlerin ortalamasına bakıldığında, Biden’ın Trump’ın 7 puan önünde olduğu görülüyor.

Yaklaşık bin kişilik bir seçmen kitlesine hitap eden Trump Biden’ın soruları cevapladığı CNN’de Anderson Cooper’ın moderatörlüğünde yayınlanan etkinliğe değinerek rakibini hedef aldı. Başkan Trump, “Anderson Cooper’dan gelen yumuşak soruları cevaplıyor. Bana böyle sorular sormuyorlar” dedi.

Trump 90 dakika süren mitingi boyunca Demokrat rakibi eski başkan yardımcısı Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i sert şekilde hedef aldı. (Başkan Yardımcısı) “Mike Pence televizyon tartışmalarında Kamala Harris’e neler yapacak görün” dedi.

Başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde 7 Ekim’de televizyon tartışmasında kozlarını paylaşacak. Trump ve Biden da 3 Kasım’daki seçimler öncesinde üç kez televizyon tartışmasında karşı karşıya gelecek. Televizyon tartışmalarının ilki 29 Eylül’de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde olacak.

Biden televizyon tartışmalarına hazırlanma sürecine ilişkin, “Geriye dönüp yalnızca söyledikleri şeylere bakmakla yetinmedim. Neden bu yarışa girdiğimi ve neler yapacağımı da anlatacağım” dedi.

Joe Biden, televizyon tartışmalarına hazırlanırken seçim kampanyası ekibinden Trump’ı canlandıran bir kişinin olmadığını söyledi, “Başkan Trump gibi bana sorular yönelten birkaç kişi var” diye konuştu.

Trump bu hafta içinde Biden’la karşı karşıya geleceği televizyon tartışmalarına nasıl hazırlandığına ilişkin soruya rutin dışı bir şey yapmadığını söyleyerek cevap vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
O ülkede karantina yeniden başladıO ülkede karantina yeniden başladı
Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz? Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
İsrail’de 3 haftalık koronavirüs karantinası başladı
O ülkede karantina yeniden başladı
Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü
Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü
Penise benzeyen heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Hafter petrol blokajını kaldırıyor!
Bir haber de Hafter'den geldi!
Botsvana'da evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi
O ülkede evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi!
Covid-19 belirtileriyle bara giden kadına hapis şoku
Covid-19 belirtileriyle bara giden kadına hapis şoku
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.