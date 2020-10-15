Trump ve Biden’dan Rakip Ekranlarda Eş Zamanlı Oturum

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden, karşı karşıya gelecekleri ancak iptal edilen tartışma programı yerine, bu akşam iki kritik eyalette eş zamanlı iki farklı tartışma programına katılacak.

NBC televizyonu Trump’ın Florida’nın Miami kentinde seçmenlerin sorularını yanıtladığı bir programa ev sahipliği yapacak. ABC televizyonu da Pennsylvania’nın Philadelphia kentinde, benzer bir formatta aynı saatte Biden’la seçmenleri bir araya getirecek.

Florida ve Pennsylvania, çekişmeli eyaletler arasında en fazla seçici delege sayısına sahip en kritik iki eyalet. Bu iki televizyon programına gösterilecek ilgi, 3 Kasım’daki seçimlere 3 haftadan kısa süre kala seçmenin nabzını yansıtabilir.

İki farklı oturumu da takip etmek kararsız seçmenlerin adaylarla ilgili kafalarındaki sorulara da yanıt bulmasına yardımcı olabilir.

Seçimlere 20 gün kala, birçok eyalette yaklaşık 12 milyon Amerikalı, posta yoluyla ya da şahsen giderek erken oy kullandı bile.

Bu akşam iki farklı eyaletten iki adayı tek tek ağırlayacak televizyon programları, Eylül sonunda iki adayın da birbirlerinin sözünü sık sık böldüğü ve birçok siyaset uzmanının tarihteki en kötü tartışma olarak nitelendirdiği ilk programdan farklı olacak.