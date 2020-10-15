Trump ve Biden’dan Rakip Ekranlarda Eş Zamanlı Oturum

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden, karşı karşıya gelecekleri ancak iptal edilen tartışma programı yerine, bu akşam iki kritik eyalette eş zamanlı iki farklı tartışma programına katılacak.
NBC televizyonu Trump’ın Florida’nın Miami kentinde seçmenlerin sorularını yanıtladığı bir programa ev sahipliği yapacak. ABC televizyonu da Pennsylvania’nın Philadelphia kentinde, benzer bir formatta aynı saatte Biden’la seçmenleri bir araya getirecek.
Florida ve Pennsylvania, çekişmeli eyaletler arasında en fazla seçici delege sayısına sahip en kritik iki eyalet. Bu iki televizyon programına gösterilecek ilgi, 3 Kasım’daki seçimlere 3 haftadan kısa süre kala seçmenin nabzını yansıtabilir.
İki farklı oturumu da takip etmek kararsız seçmenlerin adaylarla ilgili kafalarındaki sorulara da yanıt bulmasına yardımcı olabilir.
Seçimlere 20 gün kala, birçok eyalette yaklaşık 12 milyon Amerikalı, posta yoluyla ya da şahsen giderek erken oy kullandı bile.
Bu akşam iki farklı eyaletten iki adayı tek tek ağırlayacak televizyon programları, Eylül sonunda iki adayın da birbirlerinin sözünü sık sık böldüğü ve birçok siyaset uzmanının tarihteki en kötü tartışma olarak nitelendirdiği ilk programdan farklı olacak.
Demokrat Parti başkan adayı Biden aylardır ülke genelindeki anketlerde Trump karşısındaki liderliğini sürdürüyor. ABD’de son 40 yılda üçüncü kez bir lider ikinci kez seçilememe ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.
Biden yaz ayları boyunca Trump karşısında 6 ile 7 puan arasında liderlğini sürdürdü. Bu fark kilit eyaletlerde yarı yarıya düştü.
Ancak ilk tartışma programındaki performansı ve Corona teşhisi konulmasının ardından Trump’la Biden arasındaki fark ulusal çapta 10 puana yükseldi. Tüm anketlerin analizini yapan FiveThirtyEight internet sitesinin yaptığı 40 bin bilgisayar simülasyonu, 100 üzerinden 87 defa Biden’ın galibiyetine işaret ediyor.
İki ayrı kanalda iki adayı ağırlayacak programlar öncesinde, 15 Ekim tarihi aslında Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışma program için planlanmıştı. Ancak ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’nun tartışmanın internet üzerinden yapılması kararı üzerine Trump katılmayacağını açıklamıştı. Ardından etkinlik iptal olmuştu.
Seçimlere 12 gün kala, 22 Ekim tarihinde adayların son kez karşı karşıya tartışma programına katılması bekleniyor.
Trump’ın katılacağı programın moderatörlüğünü NBC sabah haberlerinin sunucularından Savannah Guthrie yapacak. NBC, başkanın açık oturumuna katılacak seçmenler, televizyon ekibi ve moderatör için sağlık güvenliği riski oluşturmayacağına dair güvence aldıktan sonra programa ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini açıkladı.
Başkan Donald Trump’ın çok az sayıda destekçisinin maske taktığı seçim mitinglerinden farklı olarak Miami’de bir sanat müzesinde açık havada yapılacak oturumda herkesin maske takması zorunlu. Sunucu Savannah Guthrie ve Trump’ın arasında ise yaklaşık 4 metre mesafe olacak.
Trump da Biden da bu haftayı zafere giden yolda hayati öneme sahip olabilecek kritik eyaletlerde geçiriyor. Bu açıdan 29 seçici delegeyle Florida, 20 seçici delegeyle Pennsylvania 2016’da Trump’a Beyaz Saray kapılarını aralayan iki önemli eyalet oldu.
Salı gününü Pennsylvania mitinginde geçiren Trump’ın Çarşamba günü adresi bir diğer çekişmeli eyalet Iowa oldu. Joe Biden ise Salı günü Floridalı seçmenle buluşurken, Çarşamba gününü sanal bağış toplama etkinliğine ayırdı.