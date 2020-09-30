Trump ve Biden'ın İlk Karşılaşması Hararetli Geçti

Fox Televizyonu sunucusu Chris Wallace’ın yönettiği tartışma programında adaylara 90 dakika boyunca her soruya ikişer dakika yanıt verme hakkı tanındı. Ancak Başkan Trump'ın canlı yayınlanan tartışmanın ilk anlarından itibaren sık sık rakibi Joe Biden'ın sözlerini kestiği gözlendi. Tartışma sırasında zaman zaman iki adayın aynı anda konuştuğu anlarda moderatör zorlandı, sık sık uyarıda bulunmak durumunda kaldı.

ABD Başkanı Trump, üç yıl için değil dört yıl için seçildiğini ve Senato’daki çoğunlukla bunu yapma hakkı olduğunu ve seçime kadar da çok zaman olduğunu söyledi. Biden ise Anayasa Mahkemesi yargıç adayı konusunda ABD halkının söz sahibi olması gerektiğini ve bu nedenle yeni yargıcın atanması sürecinde seçim ve yemin töreni sonrasını işaret ederek Şubat ayına kadar beklenmesi gerektiğini savundu.

Corona krizi

Adaylara "Corona virüsü virüsü krizi konusunda halk size neden güvenmeli?” sorusu yöneltildi. Trump soruya birçok sağlık yetkilisinin sınırları kapatma kararıyla çok sayıda hayat kurtardığı övgüsünde bulunduğunu söyledi. Ancak Joe Biden’ın Trump’ın Corona krizi konusunda hala bir planı olmadığı eleştirisine “Biden Çin’de, Rusya’da, Hindistan’da kaç kişinin öldüğünü bilmiyor” sözleriyle yanıt verdi. Biden Trump’ın virüsün yaz aylarında gideceği yönündeki açıklamasını hatırlatınca Trump,“bu konuda şaka yapmıştım” dedi.

Salgın sonrası yaşanan ekonomik sorunlar ve ekonomide çarkların yeniden dönmesi konusunda iki aday farklı yaklaşım sergilediklerini bir kez daha vurguladı. Donald Trump ekonominin açılıp hayatın normale dönmesini savunurken, Joe Biden’in Corona krizini çözmeden ekonominin onarılamayacağını söyledi. Biden tartışmanın bu kısmında Donald Trump’a “ABD tarihindeki en kötü başkansınız” dedi.