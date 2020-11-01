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Trump ve Biden’ın Yoğun Programı

01.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlere çok az bir süre kaldı. Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden seçim etkinliklerine devam ediyor. Trump iki gün içinde 10 miting düzenleyecek

Trump ve Biden’ın Yoğun Programı

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlere çok az bir süre kaldı. Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden seçim etkinliklerine devam ediyor. Trump iki gün içinde 10 miting düzenleyecek.

Trump seçimin sonucu belirleyecek “kararsız” olarak nitelenen eyaletlerde olacak.

Başkan bu çerçevede Pazar ve seçimden bir gün önce Pazartesi 5’er miting düzenleyecek.

Trump, Pazar günü Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida’da olacak.

Donald Trump yeni haftanın ilk gününe ise yine Kuzey Carolina’dan başlayacak ve Pennsylvania, Wisconsin ve iki etkinlikle Michigan’da olacak.

Trump iki gün içinde iki defa Michigan ve Kuzey Carolina’ya uğrayacak.

Joe Biden ise haftanın son gününde seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerden Pennsylvania’da etkinlik düzenliyor.

Trump iki günlük seçim maratonunu sonlandıracağı yer Michigan’daki Grand Rapids. Başkan 2016 seçim kampanyasını da aynı yerde bitirmişti.

Trump 4 yıl önce Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin’i beklenmedik şekilde kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Cumartesi günü 2020 seçim sürecinde Biden ve eski Başkan Barack Obama ilk defa Michigan’da bir seçim etkinliğinde bir araya gelmişti.

Trump da Cumartesi günü Pennsylvania’dan Biden’ı eleştirmişti.

Anketler ülke genelinde ve kararsız eyaletlerin önemli bir bölümünde Biden’ı Trump’ın önünde gösteriyor.

Ülke genelinde son anketlerde Biden Trump’ın 8 puan önünde ancak Biden’ın önde olduğu kararsız eyaletlerde fark bu kadar açık değil.

Trump eğer seçimi kaybederse 1992’den bu yana ikinci dönem seçilemeyen ilk başkan olacak.

3 Kasım’daki seçimde seçmenler ayrıca Temsilciler Meclisi’yle Senato’nun bir bölümü için de oy kullanacaklar.

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