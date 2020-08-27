Trump ve Erdoğan Doğu Akdeniz Gerilimini Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattığı” belirtildi.

“Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı” denildi.

İki liderin görüşmesine ilişkin henüz Beyaz Saray’dan bir açıklama gelmedi.

Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim Ankara'nın Oruç reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinden bu yana tırmanmış durumda.

