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Trump ve Erdoğan Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

11.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Bir Beyaz Saray yetkilisi Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine nasıl karşılık verilmesi gerektiğini görüştüğünü aktardı

Trump ve Erdoğan Kaşıkçı Cinayetini Görüştü

Bir Beyaz Saray yetkilisi Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine nasıl karşılık verilmesi gerektiğini görüştüğünü aktardı.

Erdoğan ve Trump’ın konuyu I.Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yılında Fransa'nın başkenti Paris'te biraraya gelen liderler için verilen akşam yemeğinde konuştukları kaydedildi.

Kaşıkçı İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolusluğunda Riyad’dan gönderilen bir ekip tarafından öldürülmüştü. Suudi yetkililer olayın önceden planlandığını kabul etmiş ancak Kaşıkçı’nın bedeni bulunamamıştı.

Erdoğan cinayetin ses kayıtlarının Amerika, Fransız, Alman ve İngiliz hükümetlerine verildiğini kaydetmiş ve cinayet emrinin en üst yetkililer tarafından verildiğini kaydetmişti.

Trump 7 Kasım’da gelecek hafta Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak daha güçlü bir görüşe sahip olmayı beklediğini söylemişti. Trump, sorumluluğun kime ait olduğunu belirlemek için Kongre, Türkiye ve Suudi Arabistan’la birlikte çalıştığını kaydetmişti.

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