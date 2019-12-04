Trump ve Erdoğan NATO Zirvesinde Görüştü

Amerika Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderleri zirvesi kapsamında Başkan Trump'la bir araya geldi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin NATO'daki taahhütlerini yerine getirmesinin önemini, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkararak ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sorunları ve enerji güvenliğini görüştüler."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmeye ilişkin paylaştığı Twitter mesajında "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

