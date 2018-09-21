Trump ve Erdoğan New York'ta Görüşecek mi?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelecek hafta başlıyor. Cevabı en çok merak edilen sorulardan biri, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme olup olmayacağı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemi ve Trump’ın ikili görüşmeleri konusunda açıklama yapan Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Trump’ın şu anki programında henüz böyle bir görüşmenin görünmediği ancak programın değişebileceği mesajını verdi.

Nikki Haley’ye, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la BM Genel Kurulu sırasında görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Amerika’nın BM Daimi Temsilcisi Haley, “Erdoğan Başkan’a görüşme talebini gönderirse, Trump’ın değerlendireceği ve ona göre karar vereceğini” söyledi.

Beyaz Saray’ın 2 gün önce duyurduğu programa göre Başkan Trump, 25 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Trump 26 Eylül’de de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İran konulu oturumu yönetecek.

Trump Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ikili görüşmeler yapacak.