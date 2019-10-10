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"Trump ve Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 00:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin CNN International'a konuştu - Aybet: - "Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar"

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Başkan (Donald) Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar." dedi.

Aybet, CNN International'a konuşarak, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da bir araya geleceğini belirten Aybet, söz konusu askeri harekatın yanı sıra DEAŞ ile mücadele gibi konuların da görüşülebileceğini ifade etti.

Aybet, "Başkan (Donald Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar. Yapılacak görüşmede de ABD ile paylaştığımız ortak görüşlerin bir parçası olarak DEAŞ ile mücadele ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukların ele alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden gelerek DEAŞ'a katılan militanların ait oldukları ülkelerce teslim alınması konusunda ABD ile hem fikir olduklarını vurgulayan Aybet, "Bu, Amerikalılarla anlaştığımız konulardan biridir. ABD'li yetkililerle bu operasyon başlamadan birkaç ay önce, ele geçirilen DEAŞ militanların kontrolünü konuşmuştuk. Bu görüşülecek diğer bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, Trump'ın operasyona dair Türkiye'ye yaptığı "limitin aşılmaması" uyarısına anlam veremediğini ifade ederek, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ne kapsamda yapıldığını bildiğini ve başından beri ABD askerlerini ülkelerine geri döndürmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet

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