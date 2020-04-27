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Trump ve Erdoğan Telefonda Corona Salgınını Görüştü

27.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsü salgınıyla mücadele başta olmak üzere bir dizi konuyu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı

Trump ve Erdoğan Telefonda Corona Salgınını Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsü salgınıyla mücadele başta olmak üzere bir dizi konuyu ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin ABD ve Türkiye’de virüse karşı yürütülen çabalar üzerinde konuştuğu, hem virüsü yok etmek hem de küresel ekonomiyi güçlendirmek için uluslarası boyutta verilen mücadelede de birlikte yakından çalışma kararı aldığı belirtildi.

Görüşmede kritik öneme sahip bazı bölgesel ve ikili meseleler de masaya yatırıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Trump ve Erdoğan, Suriye ve Libya başta olmak üzere çatışmalara sahne olan ülkeler için ateşkeslere uymak ve çözüm doğrultusunda çalışmanın her zamankinden daha fazla önem taşıdı yönünde ortak görüş bildirdi.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan da şu açıklama yapıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ele alınmıştır."

"Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır.’’

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