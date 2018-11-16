Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanısıra, "ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler" hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Trump ve Erdoğan tarafların daha önce üzerinde mutabık kaldığı Menbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu görüştü.

Erdoğan Trump’a Türkiye’nin Amerika’dan PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’ye desteğini sonlandırması beklentisini iletti.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD’nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurgulamışlardır" denildi.