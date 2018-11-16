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Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

16.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği konusunda mutabık kaldı

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanısıra, "ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler" hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Trump ve Erdoğan tarafların daha önce üzerinde mutabık kaldığı Menbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu görüştü.

Erdoğan Trump’a Türkiye’nin Amerika’dan PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’ye desteğini sonlandırması beklentisini iletti.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD’nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurgulamışlardır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, iki liderin, "Fransa’da yaptıkları görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değindiği, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit ettiği" belirtildi.

Erdoğan görüşmede ayrıca, California'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Trump ve Erdoğan’ın telefon görüşmesi, NBC televizyonunun Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltması karşılığında, Trump yönetiminin geçtiğimiz ay Gülen’in Amerika’dan çıkarılması konusunda hukuki yolların incelenmesi talimatı verdiğini iddia etmesinin ardından geldi.

Türk yetkililer ve Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Kaşıkçı konusu ve Gülen’in iadesi meselesinin birbirinden bağımsız olduğunu vurgulamıştı. Hem Beyaz Saray yetkilisi hem de Adalet Bakanlığı “Kaşıkçı konusunu Gülen’in iadesiyle ilişkilendiren hiçbir görüşme olmamıştır” açıklamasını yapmıştı.

Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray’dan henüz açıklama yapılmadı.

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