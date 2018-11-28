Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Erdoğan görüşmede Karadeniz’deki Ukrayna-Rusya gerilimini konuştu. Açıklamada, “İki lider, Kerç Boğazı’ndaki olay ve Ukrayna’nın gemileriyle mürettebatının alıkonmaya devam etmesinden duydukları derin endişeyi dile getirdi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trump ve Erdoğan’ın Arjantin’deki G-20 zirvesinde biraraya gelerek, hem bu konudaki endişelerini hem de ikili ilişkileri ilgilendiren diğer önemli konuları ele alma yönünde mutabık kaldığı da belirtildi.

Görüşmeyle ilgili Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı kaynakları da açıklama yaptı. Bu açıklamada da şunlar kaydedildi: “Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alınmıştır.”

Açıklamada devamla, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires’te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır” denildi.

