Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki lider görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurgularken, Suriye ve ticaret dahil bir dizi konuyu ele aldı.

Açıklamada, Suriye konusunda Trump ve Erdoğan'ın olası bir güvenli bölge oluşturulması hususunda koordinasyonu sürdürme yönünde mutabık kaldığı belirtildi. Bu bağlamda iki liderin, ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın ilave görüşmeler için Cuma günü Washington'da Milli Savunma Bakanı Hulusı Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i ağırlayacağına dikkat çektiği belirtildi.

Bu arada AA'nın haberine göre görüşmeyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Trump-Erdoğan görüşmesinde ikili meseleler ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin öneminin vurgulandığını ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altının çizildiğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan'ın, ''Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği' kaydedildi.

İki liderin, ''ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldığı'' belirtildi.

Erdoğan ve Trump'ın ayrıca, ''ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldığı'' kaydedildi.

