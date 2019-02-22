HABER

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

22.02.2019 02:46 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki lider görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurgularken, Suriye ve ticaret dahil bir dizi konuyu ele aldı

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki lider görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurgularken, Suriye ve ticaret dahil bir dizi konuyu ele aldı.

Açıklamada, Suriye konusunda Trump ve Erdoğan'ın olası bir güvenli bölge oluşturulması hususunda koordinasyonu sürdürme yönünde mutabık kaldığı belirtildi. Bu bağlamda iki liderin, ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın ilave görüşmeler için Cuma günü Washington'da Milli Savunma Bakanı Hulusı Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i ağırlayacağına dikkat çektiği belirtildi.

Bu arada AA'nın haberine göre görüşmeyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Trump-Erdoğan görüşmesinde ikili meseleler ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin öneminin vurgulandığını ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altının çizildiğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan'ın, ''Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği' kaydedildi.

İki liderin, ''ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldığı'' belirtildi.

Erdoğan ve Trump'ın ayrıca, ''ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldığı'' kaydedildi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme
Venezuela-Kolombiya Sınırında Gergin BekleyişVenezuela-Kolombiya Sınırında Gergin Bekleyiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Erdoğan duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

Erdoğan duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan flaş karar! Ülke sınırını kapattı

Flaş karar! Ülke sınırını kapattı

Kazakistan'da hükümet feshedildi

Devlet Başkanı hükümeti feshetti

4 defa vurulmasına rağmen gösterilerden vazgeçmiyor

4 defa vuruldu, vazgeçmedi

İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

İnanılmaz! Midesinden çıkan şoke etti

'Maduro Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı verdi'

'Venezuelalı şirketlere 'Türkiye'de banka hesabı açın' talimatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.