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Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

23.05.2020 19:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Libya, Suriye, ikili ilişkiler ve Corona virüsü salgını gibi konuları ele aldı

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nca yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Libya, Suriye, ikili ilişkiler ve Corona virüsü salgını gibi konuları ele aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."

Beyaz Saray'dan iki liderin görüşmesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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