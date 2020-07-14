Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Beyaz Saray sözcüsü, görüşmede iki ülke arasındaki olumlu ticaret konularının ele alındığını ve bölgesel konularda müzakere yoluyla çözüm ihtiyacının altının çizildiğini belirtti.

İki liderin Salı günü yaptığı telefon görüşmeyle ilgili hem Beyaz Saray’dan hem Ankara’dan açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ''Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki olumlu ticaret konularını görüştü ve bölgesel konularda müzakere yoluyla çözüm ihtiyacına ilişkin inancımızın altını çizdi'' dedi.

‘’Libya’da kalıcı istikrar için yakın çalışılması konusunda görüş birliğine varıldı’’

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da görüşmede Libya krizinin ele alındığı ayrıntısına yer verildi. Ankara’dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Erdoğan Libya’da kalıcı istikrarın sağlanması için iki ülkenin yakın çalışması konusunda görüş birliğine vardı.

Türkiye Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veriyor. Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na destek veriyor.

Ankara daha önce yaptığı açıklamalarda Amerika’nın Libya konusunda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada iki liderin Amerika ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini de görüştüğü belirtildi.

