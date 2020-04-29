Trump ve Fauci Gilead’ın Remdesivir İlacından Umutlu

Başkan Donald Trump, Gilead Sciences firmasının deney aşamasındaki bir ilacının Corona virüsüne karşı etkili olabileceği yönündeki haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci de verilerin ilacın Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların iyileşmesine katkı sağlıyor olabileceğini gösterdiğini belirtti. Ancak Fauci, Beyaz Saray’da Trump’la bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Remdesivir adlı ilaç üzerindeki verilerin daha fazla analizden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Remdesivir ilacıyla ilgili bazı deneysel verilerin bugün Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü brifingi sırasında açıklanabileceği bilgisi de verildi. Gilead Sciences firması, klinik denemelerine Mart ayında başladığı Remdesivir’in hastalara erken aşamada uygulanması durumunda Corona virüsünün yol açtığı belirtileri hafiflettiğini açıklamıştı. Firma yetkilileri, erken tedavi gören hastaların yüzde 62’sinin hastaneden taburcu olduğunu, ilaca daha geç başlatılan hastalar arasındaysa bu oranın yüzde 49 olduğunu kaydetti.

397 hastayla yapılan klinik çalışmada, ilacın beş ila 10 günlük kullanım dozunun, ağır Corona virüsü belirtileriyle hastaneye yatanlar üzerindeki güvenliği ve etkisi değerlendiriliyor. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Remdesivir üzerinde yürüttüğü ayrı bir çalışmada da hedefe ulaşıldığını bildiren firma, araştırma sonuçlarının ayrıntılarını paylaşmadı. Corona virüsü üzerinde etkili olup olmayacağı yakından izlenen ilaçla ilgili kısmi ön verilerin olumlu olması geçtiğimiz haftalarda borsaları yükseltmiş ve Gilead Sciences firmasının değerini yüzde 10 oranında arttırmıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski başkanı Scott Gottlieb, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilacın acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesini desteklemek için yeterli verinin bulunduğunu belirtti. Fauci de verilerin ilacın virüsten iyileşme süresini kısaltmaya faydası olduğunu gösterdiğini kaydetti. Fauci, verilerin hala değerlendirmeden geçmesi gerekse de bunun olası tedavi yoluna kapıyı açtığını ifade etti.