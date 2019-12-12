Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin çevre eylemcisi Greta Thunberg' yılın insanı seçmesini eleştirdi ve İsveçli genç kızın "rahatlayıp", sinemada bir film görmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabında "Çok gülünç. Greta Öfke Kontrolü sorunu üzerinde çalışmaslı, daha sonra bir arkadaşıyla eski moda güzel bi filme gitmeli! Rahata Greta, Rahatla!!" dedi.

Thunberg ise yanıtını dakikalar sonra verdi ve Twitter'daki biyorafisini "Öfke kontrolü sorunu üzerinde çalışan bir genç. Şu anda bir arkadaşıyla eski moda güzel bir film izliyor" yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1205100602025545730

Twitter'daki atışma, 16 yaşındaki Thunberg'in geçen yıl başlattığı "Gelecek için Cumalar" adlı protestolarının dünyaya yayıldığı ve adının potansiyel Nobel ödülü için geçtiği bir dönemde geldi.

Sosyal medyada verilen yanıtlarda Trump'a tepki gösterildi ve ABD Başkanı'nın yaptığının "zorbalık" olduğunu söyledi, ancak bazı ünlü Twitter kullanıcıları da Trum'a destek verdi.

'Şımarık bir çocuk'

Dilbert adlı karikatür serisinin yaratıcısı Scott Adams "İnsanların başkan adayı olmasına 35 yaşından önce izin vermememizin iyi bir nedeni var. Greta buna iyi bir örnek." dedi.