HABER

Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması

12.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin çevre eylemcisi Greta Thunberg' yılın insanı seçmesini eleştirdi ve İsveçli genç kızın "rahatlayıp", sinemada bir film görmesi gerektiğini söyledi. Thunberg ise Twitter'daki biyografisini değiştirerek ABD Başkanı'na yanıt verdi.

Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin çevre eylemcisi Greta Thunberg' yılın insanı seçmesini eleştirdi ve İsveçli genç kızın "rahatlayıp", sinemada bir film görmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabında "Çok gülünç. Greta Öfke Kontrolü sorunu üzerinde çalışmaslı, daha sonra bir arkadaşıyla eski moda güzel bi filme gitmeli! Rahata Greta, Rahatla!!" dedi.

Thunberg ise yanıtını dakikalar sonra verdi ve Twitter'daki biyorafisini "Öfke kontrolü sorunu üzerinde çalışan bir genç. Şu anda bir arkadaşıyla eski moda güzel bir film izliyor" yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1205100602025545730

Twitter'daki atışma, 16 yaşındaki Thunberg'in geçen yıl başlattığı "Gelecek için Cumalar" adlı protestolarının dünyaya yayıldığı ve adının potansiyel Nobel ödülü için geçtiği bir dönemde geldi.

Sosyal medyada verilen yanıtlarda Trump'a tepki gösterildi ve ABD Başkanı'nın yaptığının "zorbalık" olduğunu söyledi, ancak bazı ünlü Twitter kullanıcıları da Trum'a destek verdi.

'Şımarık bir çocuk'

Dilbert adlı karikatür serisinin yaratıcısı Scott Adams "İnsanların başkan adayı olmasına 35 yaşından önce izin vermememizin iyi bir nedeni var. Greta buna iyi bir örnek." dedi.

Thunberg'in sert söylemi, gençliği ve otizmin hafif bir türü olan Asperger sendromu hastası olması, eleştirileri beraberinde getirdi.

Trump'ın Thunberg için "parlak ve harika bir geleceğe sabırsızlıkla bakan çok mutlu bir genç kız" demesinin ardından, Brezilya lideri Jair Bolsonaro İsveçli kızı "şımarık bir çocuk" diye tanımlamıştı.

Thunberg'in mücadelesi Ağustos 2018'de okulun ilk üç haftası, cuma günleri okula gitmeyip, İsveç Parlamentosu'nun önünde "İklim için okul grevi" yazılı bir pankart taşımasıyla başlamıştı.

Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!Kürtajı kabul etmeyince... Duyan şaşkına dönüyor!
Rusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorundaRusya'dan karşı hamle: İki Alman diplomat ülkeyi terketmek zorunda
AB ve Almanya'dan ABD'nin Kuzey Akım 2 yaptırımına tepkiAB ve Almanya'dan ABD'nin Kuzey Akım 2 yaptırımına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

"Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.