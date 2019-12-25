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Trump ve Jinping Ticaret Anlaşmasını İmzalayacak

25.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le bir imza töreni düzenleyerek ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi

Trump ve Jinping Ticaret Anlaşmasını İmzalayacak

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le bu ay bir imza töreni düzenleyerek ticaret anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Evet bir imza töreni yapacağız. Nihayetinde evet biraraya geldiğimizde yapacağız. Anlaşma yapıldı şu an çevirisi yapılıyor, hızla imzalayacağız çünkü bunun olmasını istiyoruz” dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer da 13 Aralık’ta yaptığı açıklamada, iki tarafın temsilcilerinin Ocak ayının ilk haftasında biraraya gelerek anlaşmanın birinci fazına imza koyacaklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuand da iki ülkenin konuyla ilgili yakın iletişimde olduklarını söyledi. Çin tarafı anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı detayların ancak imzanın ardından duyurulmasının mümkün olduğunu belirtti.

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