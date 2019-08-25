Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sahil kasabası Biarritz'de devam ediyor. Zirvenin Pazar günkü gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ticaret politikaları var. Görüşmeler öncesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı istediklerini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson ile çalışma kahvaltısında buluşan ABD Başkanı Trump, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası bir serbest ticaret anlaşması önünde "hiçbir engel" görmediğini belirtti. Trump Avrupa Birliği'ni (AB)kastederek, Brexit sonrası Birleşik Krallık için "Bileklerinde bir çıpa olmayacak" şeklinde konuştu.

Johnson ise "Ticaret savaşları konusundaki görüşümüz, daha çok genel olarak ticaret barışından yana olduğumuz şeklinde" dedi.

Trump Johnson ile ikili görüşmesi öncesinde de "Çok yakında bir ticaret anlaşması imzalayabileceğiz" şeklinde konuşarak "çok büyük" bir ortaklık kurulacağını belirtmiş ve benzer bir anlaşmanın Japonya'yla da yapılmasının söz konusu olduğunu söylemişti.