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Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor

25.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

G7 Zirvesi'nde, çalışma kahvaltısında buluşan ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit sürecinden sonra ABD ve İngiltere'nin yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını dile getirdi.

Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sahil kasabası Biarritz'de devam ediyor. Zirvenin Pazar günkü gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ticaret politikaları var. Görüşmeler öncesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı istediklerini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson ile çalışma kahvaltısında buluşan ABD Başkanı Trump, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası bir serbest ticaret anlaşması önünde "hiçbir engel" görmediğini belirtti. Trump Avrupa Birliği'ni (AB)kastederek, Brexit sonrası Birleşik Krallık için "Bileklerinde bir çıpa olmayacak" şeklinde konuştu.

Johnson ise "Ticaret savaşları konusundaki görüşümüz, daha çok genel olarak ticaret barışından yana olduğumuz şeklinde" dedi.

Trump Johnson ile ikili görüşmesi öncesinde de "Çok yakında bir ticaret anlaşması imzalayabileceğiz" şeklinde konuşarak "çok büyük" bir ortaklık kurulacağını belirtmiş ve benzer bir anlaşmanın Japonya'yla da yapılmasının söz konusu olduğunu söylemişti.

G7’nin gündeminde bugün

G7'nin gündeminde ABD'nin Çin'e ve AB'ye yönelik ek gümrük vergisi tehditleri ve uygulamaları var. Konunun dünya ekonomisinde giderek daha ağır ticari gerilimlere neden olduğu gerekçesiyle AB, Japonya ve Kanada liderlerinin Trump'ı bu konuda uyarmaları bekleniyor.

Ek gümrük vergilerini savunun Trump ise Çin ile aralarındaki ticaret savaşının sonuçta Japonya ile bir anlaşma sağlanmasına yarayacağını savundu. Serbest ticareti savunan Johnson ise Birleşik Krallık'ın dostane ticari ilişkilerden yana olduğunu vurguladı.

İngiliz hükümeti ise AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile öğle saatlerinde yapılacak görüşme öncesinde anlaşmasız Brexit'e karşı uyardı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Brexit anlaşmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmak için ödemesi gereken paranın 30 milyar sterlin yani yaklaşık 32 milyar 550 milyon euroluk bölümünü ödememeyi, sadece dokuz milyar sterlin çapında bir ödeme yapmayı planladığı belirtiliyor.

Johnson Brexit görüşmeleri sürecinde daha önce üzerinde uzlaşılan "Backstop" maddesinin iptalini talep ediyor. AB ise buna karşı çıkıyor. Bu maddeye göre, AB ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılana dek Kuzey İrlanda'nın bazı AB kurallarına bağlı kalması; İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır uygulanmaması öngörülüyor.

G7 Zirvesi Pazartesi gününe kadar devam edecek.

RTRD,dpa/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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