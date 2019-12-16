Trump ve Johnson'dan "serbest ticaret" hedefi

İki liderin "iddialı bir serbest ticaret anlaşması" için müzakerede bulunma konusunda mutabık kaldığı açıklandı.ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trump görüşmede Johnson'ı 12 Aralık'taki genel seçim zaferinden ötürü kutladı.

Başbakanlık sözcüsü, "İngiltere ve ABD arasındaki ilişkinin büyük önemini ele aldılar. Güvenlik ve ticaret gibi konulardaki yakın iş birliğinin devamını umuyorlar" dedi. Sözcü, bu konular arasında "iddialı bir serbest ticaret anlaşması müzakeresi" de bulunduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger ile birlikte Ocak ayı başında Londra'ya giderek, ABD-İngiltere arasında yapılması planlanan ticaret anlaşması da dahil bir dizi konuyu İngiliz yetkililerle görüşeceğini söyledi.

İngiltere'de Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, geçen Perşembe günü yapılan parlamento seçimlerinde tarihi bir zafer elde etti. 1987'den bu yana en büyük seçim zaferini kazanan parti, 650 sandalyeli parlamentoda 365 sandalyeye sahip olarak tek başına çoğunluğa ulaştı. Yeni parlamento 19 Aralık Perşembe günü toplanacak.