Trump ve Kim Hanoi’ye Vardı

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapacağı ikinci zirve için Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye vardı. Kim de Çin üzerinden 70 saat süren tren yolculuğuyla Vietnam sınırına, oradan da Limousine’le Hanoi’ye daha önce varmıştı. Trump, sekiz ay önceki Singapur zirvesinden sonra bir kez daha biraraya geleceği Kim’i nükleer silahlarını terketmeye iknaya çalışacak. Başkanlık uçağı Air Force One’la dün Washington saatiyle öğle civarında yola çıkan Trump’ın uçağı, İngiltere ve Katar’da yakıt ikmali yaptı. Trump, uçağı Hanoi’ye indikten sonra, merdivenlerin üzerinden el salladı ve ardından kırmızı halı üzerinde yetkililerle el sıkıştı. Amerikan Başkanı’nı karşılamada, kenarda askerlerin dizildiği görüldü. Trump ve Kim, Vietnam saatiyle Çarşamba akşamı özel yemekte buluşacak ve Perşembe günü de zirve görüşmelerine geçilecek. Zirvede, Singapur’da varılan noktadan daha ileri ve somut düzeyde sonuçlara ulaşılması arzulanıyor. Singapur’daki ilk zirvede karşılıklı iyi niyet beyanları dile getirilmiş olsa da Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmesi yönünde somut bir anlaşma çıkmamıştı.

Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda, Pyongyang’ı füze denemelerine son verdiği için öven ifadeler kullanmış ve nükleer silahsızlanma konusunda takvim verilmesi talebinde yumuşadığı yönünde işaretler vermişti. Kim, Hanoi’ye gelişinin ardından Kuzey Kore Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kim’in konvoyu etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Kuzey Kore liderinin kaldığı otelin karşısında yoğun bir asker, polis ve uluslararası gazeteci varlığı gözleniyor. Ayrıca yerel halk da bariyerler arasından Kim’i görebilme umuduyla meraklı bakışlarla alanı gözlüyor. Hanoi’den beklenti yüksek olsa da uzmanlar arasındaki genel kanı, Kuzey Kore’nin büyük siyasi ve ekonomik fedakarlıklarla on yıllarını harcadığı nükleer programından kolay kolay vazgeçmeyeceği yönünde. Trump da Hanoi’ye yola çıkmadan önce yaptığı açıklamalarda, zirveden beklentileri düşüren mesajlar vermiş, Singapur’da sağlanan ilerlemenin devamını getirmek istediklerini kaydetmişti. Vietnam’daki zirveden yaklaşık bir hafta önce Kuzey Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi konusunda “acelemiz yok” diyen Başkan Trump dün Beyaz Saray’daki bir etkinlikte de, “Acele etmiyorum. Kimseyi acele ettirmek istemiyorum. Sadece (Nükleer) deneme istemiyorum. Deneme olmadığı sürece mutluyuz” diye konuşmuştu. Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasıyla hızlı bir şekilde ekonomik bir güç olacağını savunmuştu.