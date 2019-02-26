Trump ve Kim ikinci kez buluşuyor

İki liderin Singapur'dan sonraki ikinci yüz yüze görüşmesinin gündeminde nükleer silahlar öncelikli.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Çarşamba günü bir araya geliyor.

İkilinin geçen yıl Haziran ayında Singapur'da gerçekleştirdikleri görüşmenin üzerine ikinci yüz yüze toplantısının gündeminde ise Pyongyang'ın nükleer silahlarının başı çekmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde bir yemekli toplantıda danışmanları ile birlikte bir araya gelmesi beklenen ikilinin görüşmeleri Perşembe günü devam edecek. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin bire bir görüşmeden sonra yemekli toplantıya geçeceğini ve burada kendilerine tercümanların eşlik edeceğini açıkladı.

Washington yönetimi Kuzey Kore'nin mevcut nükleer silahlarını tamamen yok etmesini ve nükleer programını sonlandırarak Kore Yarımadası'nı bu silahlardan arındırmasını talep ediyor.

Pyongyang tarafı ise 1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan ve teknik olarak halen devam eden Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasını ve Kuzey'e uygulanan yaptırımların azaltılmasını talep ediyor.