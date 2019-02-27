Trump ve Kim İlk Buluşmada Samimi Pozlar Verdi

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de iki gün sürecek zirve kapsamında ilk görüşmelerini yaptı. Akşam yemeğinde biraraya gelen iki lider, ilk buluşmada umut ve dostluk mesajları verdi ancak Kuzey Kore’nin nükleer silah arzusunu terketmesini amaçlayan esas zorlu görüşmeler ikinci günde yapılacak.

İki lider, ikinci zirvede neler başarabilecekleri konusunda derin şüphelerin dile getirildiği bir ortamda samimi pozlar verdi. Amerikan ve Kuzey Kore bayrakları önünde el sıkışan Trump ve Kim daha sonra akşam yemeği öncesi 30 dakika süren özel bir görüşme yaptı.

Trump yemeğin başında yaptığı açıklamada, “Çok sayıda konuya çözüm bulunacağını umuyorum. Bence (zirve) uzun vadede harika, gerçekten harika bir ortamı sağlayacak” dedi.

Kim de, ülkesinin “yanlış anlaşıldığını” ve “güvensizlik” beslendiğini savundu.

Kuzey Kore lideri, “İzlemeyi planladığımız yolu tıkamaya yönelik çabalar oldu. Ancak bunların üstesinden geldik ve tekrar birbirimize doğru yürüdük. (Singapur’daki ilk zirveden) 261 gün sonra Hanoi’ye geldik ve burada tekrar buluştuk. Herkesin memnuniyet duyacağı harika sonuçlara ulaşacağımızdan eminim” diye konuştu.