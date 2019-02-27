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Trump ve Kim İlk Buluşmada Samimi Pozlar Verdi

27.02.2019 19:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de iki gün sürecek zirve kapsamında ilk görüşmelerini yaptı. Yarın da sürecek görüşmelerde amaç, Kuzey Kore’yi nükleer silah programından vazgeçirmek ve Kore Yarımadası’nda barışı tesis etmek

Trump ve Kim İlk Buluşmada Samimi Pozlar Verdi

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de iki gün sürecek zirve kapsamında ilk görüşmelerini yaptı. Akşam yemeğinde biraraya gelen iki lider, ilk buluşmada umut ve dostluk mesajları verdi ancak Kuzey Kore’nin nükleer silah arzusunu terketmesini amaçlayan esas zorlu görüşmeler ikinci günde yapılacak.

İki lider, ikinci zirvede neler başarabilecekleri konusunda derin şüphelerin dile getirildiği bir ortamda samimi pozlar verdi. Amerikan ve Kuzey Kore bayrakları önünde el sıkışan Trump ve Kim daha sonra akşam yemeği öncesi 30 dakika süren özel bir görüşme yaptı.

Trump yemeğin başında yaptığı açıklamada, “Çok sayıda konuya çözüm bulunacağını umuyorum. Bence (zirve) uzun vadede harika, gerçekten harika bir ortamı sağlayacak” dedi.

Kim de, ülkesinin “yanlış anlaşıldığını” ve “güvensizlik” beslendiğini savundu.

Kuzey Kore lideri, “İzlemeyi planladığımız yolu tıkamaya yönelik çabalar oldu. Ancak bunların üstesinden geldik ve tekrar birbirimize doğru yürüdük. (Singapur’daki ilk zirveden) 261 gün sonra Hanoi’ye geldik ve burada tekrar buluştuk. Herkesin memnuniyet duyacağı harika sonuçlara ulaşacağımızdan eminim” diye konuştu.

Tüm iyimser mesajlara rağmen, bazı çevreler Trump’ın, bir anlaşmaya varma arzusundan dolayı Kim’e çok fazla taviz verebileceği ve karşılığında çok az şey alacağı endişesini dile getiriyor. Bu bağlamda Kore Savaşı’nın bir barış deklarasyonuyla resmen sonlandırılması ihtimali dile getiriliyor. Bu durumun Kuzey Kore tarafından Güney Kore’deki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması ya da yaptırımların kaldırılması için baskı yapmada kullanılabileceği ihtimaline işaret ediliyor.

Zirveyle ilgili endişeler dile getiren çevreler, Trump’ın önemli bir müzakere kozunu vermeden önce Kuzey Kore’den nükleer silahlarını terketmesi yönünde gerçek bir ilerleme görmesi gerektiğini vurguluyor.

Trump gazetecilerin zirveden Kore Savaşı’nı sona erdiren bir siyasi deklarasyonun çıkma ihtimalini sorması üzerine, “Göreceğiz” ifadesini kullandı.

​İki lidere akşam yemeğinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, Kuzey Kore’nin eski askeri istihbarat şefi ve Kim’in müzakerelerdeki temsilcisi Kim Yong Chol ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho eşlik etti. Ayrıca iki tarafta tercümanlar hazır bulundu.

Trump’ın Hanoi’den zirveden bir “zafer” çıkartma çabası devam ederken, Washington’da da eski avukatı Michael Cohen Kongre’deki oturumda Başkan hakkında önemli suçlamalar ve iddialar ortaya koyuyor.

Bu duruma binlerce kilometre öteden sessiz kalamayan Trump, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, Cohen’in “Trump’la alakasız kötü şeyler yaptığını” ve “hapis cezasını düşürmek için yalan söylediğini” savundu.

Hanoi’deki zirveden beklentiler yüksek. Vietnam’ın başkentinde adeta karnaval havası hakim, sokak artistlerince iki liderin resimleri sokakları süslerken, Kim ve Trump’ın fotoğraflarının olduğu tişörtler ilgi görüyor.

Masada ise iki tarafı ciddi bir gündem bekliyor. Amaç, Kuzey Kore’yi nükleer silah programından vazgeçirmek ve Kore Yarımadası’nda barışı tesis etmek.

Trump, Kim’i, nükleer silah programını sonlandırması halinde, tıpkı Vietnam gibi ülkesinin ekonomik olarak canlanacağı noktasında ikna etmeye çalışıyor.

Trump yaptığı açıklamada, “Bence ülkeniz muazzam bir ekonomik potansiyele sahip, inanılmaz, sınırsız. Bence ülkenizde muazzam bir geleceğiniz olacak ve bunun olduğunu görmeyi, olmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Zirve, Hanoi’nin eski şehrindeki tarihi bir otelde düzenleniyor. Trump, geçmişte aktris Jane Fonda, şarkıcı Joan Baez gibi sanatçıları Vietnam Savaşı sırasında Amerikan hava operasyonlarından koruyan bir sığınağın yer aldığı otelde Kim’i nükleer mühimmatını terketmeye iknaya çalışıyor.

Kore Savaşı 1953’te ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti ancak savaşı resmen sona erdiren bir barış anlaşması hala imzalanmış değil.

Zirveden çıkacak olası sonuçlar arasında, Amerika’nın Kuzey Kore’ye ciddi miktarda nakit para sağlayan, arada tampon bölgedeki Kaesong Endüstri Kompleksi ve Kuzey Kumgang Dağı turizm alanlarının açılmasının da yer aldığı ortak projelere izin konuşuluyor.

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